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TENSA BRONCA

Duro rifirrafe entre Chema Crespo y Alfonso Serrano (PP) por el spray pimienta del Congreso: "Vete tú a paseo, está mintiendo descaradamente"

El senador y Secretario General del PP en Madrid, Alfonso Serrano y Chema Crespo, director general de Diario Público y amigo de Zapatero han tenido una tensa bronca sobre la seguridad en Ceuta y el episodio vivido este miércoles en el Congreso.

BRONCA PP

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Manuel Pinardo
Publicado:

La diputada del Partido Popular Ana Vázquez que fue expulsada de la sesión de control después de exhibir un bote de spray de gas pimienta desde su escaño, motivó la intervención directa de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, alegando la prohibición expresa de introducir armas en el salón de plenos.

Tras el incidente, Vázquez defendió la legalidad del bote y ha denunciado un intento para silenciar a la oposición: "Lo que hizo la presidenta ante un Gobierno acorralado ha sido intentar reventar la sesión de control, porque le estábamos preguntando por los sicarios que intentaron contratar desde las cloacas del PSOE y no nos respondían".

Alfonso Serrano, senador del PP ha explicado que el Gobierno no quiere mirar el problema y defiende a Ana Vázquez: "El elemento le ayudó con lo que está denunciando y es efectivo, porque vemos a niños y mujeres en Ceuta que tienen un problema de libertad". El propio senador elude si se le pidió que lo vaciara y Chema Crespo le ha respondido: "Si lo has visto, lo ha reconocido, está mintiendo descaradamente".

"Me preocupa mucho más que a ti"

La bronca comenzó cuando Alfonso Serrano le reprochó a Chema Crespo sus palabras: "No voy a haceros el juego de entrar al detalle si lo trajo vacío o no". "Si lo ha dicho", respondió Chema.

Alfonso volvió a los datos ya que, es lo que le importa: "Que en un territorio de mi país, haya aumentado en un 400% en un mes las denuncias por agresión sexual y el Gobierno pasa olímpicamente de ello y le quita importancia", y lo que le preocupa a Chema es "que una diputada enseñe" el bote.

"Este tema me preocupa más que a ti, estás normalizando que una diputada entre con un arma al congreso", ha apostillado Chema Crespo, lo que ha generado la fuerte respuesta del senador del PP: "Hombre, vete a paseo, como que un arma".

"No, vete a paseo tu, vete a paseo, pero vamos a ver, si está catalogado como tal y encima luego sigue mintiendo, una diputada ha mentido descaradamente y ha metido en un brete a un honrado trabajador de vuestro partido", ha respondido Chema que, entre gritos, Alfonso le recordaba sus palabras: "Chema Crespo ha dicho que las mujeres y los niños en Ceuta salen armados en casa, repite conmigo".

El director general de Diario Público ha matizado las palabras de Serrano: "No, las mujeres y los niños de Ceuta se protegen y tienen derecho, una diputada no tiene derecho a entrar ese elemento en el Congreso de los Diputados y tú estás acostumbrado a defender posiciones muy complicadas en tú partido", ha finalizado.

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