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Rubén Amón critica las palabras del rey emérito: "La relación entre Moncloa y Zarzuela es mala, pero este señor no puede perjudicar a su hijo"

Mientras el rey Juan Carlos I disfruta de unos días en Sanxenxo, el periódico francés 'Le Figaro' ha publicado una entrevista en la que el rey emérito habla sobre el papel de su nieta Leonor o las relaciones entre la Casa Real y la Moncloa.

Imagen de Rubén Amón

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Alba Gutiérrez
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El rey Juan Carlos I ha vuelto al centro de la polémica. Mientras disfruta de unos días en Sanxexo, el periódico francés 'Le Figaro' ha publicado una entrevista con el rey emérito.

En esa entrevista, Juan Carlos I carga contra Pedro Sánchez asegurando que el "Gobierno convirtió estas investigaciones judiciales en una caza de brujas, en un juicio moral que afectaba a todo su reinado". Asimismo, ha detallado que en su época "tenía reuniones todas las semanas con el presidente del Gobierno" y el ministro de Exteriores "le acompañaba en sus viajes".

También ha aprovechado para defender la fiesta nacional detallando que "los españoles reconocen que es la monarquía" y asegura que "las corridas de toros, al igual que la caza, forma parte de la fiesta nacional".

"No desaprovecha una semana para hacer daño a la Casa Real"

Para la presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, el rey "no ha dicho ninguna mentira" asegurando que "el rey va solo a muchos actos". Según Rubén Amón, el problema de todo esto es "la injerencia": "Sabemos que las relaciones entre la Moncloa y la Zarzuela son malas y sabemos que hay un recelo de Sánchez hacia Felipe VI". Ha considerado que ese desencuentro "no puedevenir a arruinarlo este señor cada vez que habla".

Según Pilar Velasco, el rey emérito "no desaprovecha una semana para hacer daño a la Casa Real" y considera que "se ha hecho rico a costa de esa libertad" de la Transición. A Rubén Amón le sorprende que "un inviolable diga esto".

Para Juan Soto Ivars, "las relaciones entre ambos no son tan malas". No obstante, "esa mala relación es asimétrica" y considera que "la buena intención es unidireccional" particularmente, "desde Paiporta". Según Pilar Velasco, "el rey emérito no es quién para valorar la relación entre Moncloa y la Zarzuela".

Sobre el papel del rey Felipe VI, Rubén Amón dice no "entenderla" al intentar "contentar a los antimonárquicos o pidiendo perdón a Claudia Sheinbaum" y asegura que "confundimos el papel del Jefe del Estado cuando no tiene otra alternativa que sancionar las leyes que se le presentan".

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