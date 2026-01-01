Las terribles imágenes del incendio en Suiza: "Todos gritaban"

El 2026 ha comenzado con una tragedia en la estación de esquí de Crans-Montana, en Suiza, después de que un fuego originado en un conocido bar del lugar se haya cobrado las vidas de varias decenas de personas y hayan herido de gravedad a más de 100. Las autoridades suizas expresaron que las víctimas son de diferentes nacionalidades al tiempo que trabajan en identificarlas, ya que alrededor de 40 cadáveres no han podido ser reconocidos debido a que han quedado totalmente calcinados.

"Todo el mundo gritaba", destacó una de las supervivientes al canal francés BFMTV, que explicó cómo lograron huir del bar en llamas y el pánico que generó entre todos los asistentes.

Hasta la zona se desplazó una dotación de unos 10 helicópteros, 40 ambulancias y 150 agentes de socorro que evacuaron a los heridos con la mayor celeridad posible. La cantidad de heridos ha causado que la unidad de cuidados intensivos del hospital en Cantón de Valais haya acabado colapsada, por lo que algunos pacientes han sido trasladados a otros centros para tratar sus quemaduras.

