Varios muertos y heridos en una explosión en un bar de Crans-Montana, Suiza, en Año Nuevo

Una explosión seguida de un incendio de gran intensidad ha causado varios muertos y heridos en un bar de la estación suiza de esquí de Crans-Montana durante la madrugada de este miércoles, según han informado fuentes policiales citadas por la prensa del país. El suceso tuvo lugar mientras se celebraba la fiesta de Año Nuevo en el establecimiento.

De acuerdo con las primeras informaciones, el incendio se declaró tras registrarse varias explosiones alrededor de la 1.30 de la madrugada. La violencia del fuego obligó a una rápida intervención de los servicios de emergencia, que se desplazaron hasta el lugar para atender a las víctimas y asegurar la zona.

La Policía ha confirmado que el incendio fue "muy violento" y que provocó víctimas mortales y heridos, aunque por el momento no se ha facilitado una cifra oficial ni se ha detallado el estado de los afectados. Los heridos fueron evacuados a centros sanitarios cercanos, mientras se mantenía acordonada la zona para facilitar las labores de los equipos de emergencia.

Hipótesis inicial

Las autoridades trabajan, en esta fase inicial de la investigación, con la hipótesis de un accidente. Según las fuentes policiales, no existen indicios inmediatos que apunten a un acto intencionado, aunque se mantiene abierta la investigación para esclarecer el origen exacto de las explosiones.

Los especialistas han comenzado las tareas de inspección del local para determinar qué provocó la deflagración inicial y el posterior incendio.

