Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Explosión

Varios muertos y heridos en una explosión en un bar de Crans-Montana, Suiza, en Año Nuevo

La Policía investiga el suceso ocurrido durante una celebración de Año Nuevo.

Nieve

NieveEuropa Press

Publicidad

Una explosión seguida de un incendio de gran intensidad ha causado varios muertos y heridos en un bar de la estación suiza de esquí de Crans-Montana durante la madrugada de este miércoles, según han informado fuentes policiales citadas por la prensa del país. El suceso tuvo lugar mientras se celebraba la fiesta de Año Nuevo en el establecimiento.

De acuerdo con las primeras informaciones, el incendio se declaró tras registrarse varias explosiones alrededor de la 1.30 de la madrugada. La violencia del fuego obligó a una rápida intervención de los servicios de emergencia, que se desplazaron hasta el lugar para atender a las víctimas y asegurar la zona.

La Policía ha confirmado que el incendio fue "muy violento" y que provocó víctimas mortales y heridos, aunque por el momento no se ha facilitado una cifra oficial ni se ha detallado el estado de los afectados. Los heridos fueron evacuados a centros sanitarios cercanos, mientras se mantenía acordonada la zona para facilitar las labores de los equipos de emergencia.

Hipótesis inicial

Las autoridades trabajan, en esta fase inicial de la investigación, con la hipótesis de un accidente. Según las fuentes policiales, no existen indicios inmediatos que apunten a un acto intencionado, aunque se mantiene abierta la investigación para esclarecer el origen exacto de las explosiones.

Los especialistas han comenzado las tareas de inspección del local para determinar qué provocó la deflagración inicial y el posterior incendio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

40 años en Europa: cómo la adhesión a la UE cambió España

40 años España en Europa

Publicidad

Mundo

Londres recibe el 2026

Así ha sido el recibimiento del 2026 en diferentes partes del mundo entre celebraciones, contrastes y llamados a la paz

Nieve

Varios muertos y heridos en una explosión en un bar de Crans-Montana, Suiza, en Año Nuevo

40 años España en Europa

40 años en Europa: cómo la adhesión a la UE cambió España

Andrea, superviviente del naufragio en Indonesia
Naufragio

El momento en el que la madre valenciana del naufragio en Indonesia se derrumba junto a los rescatistas

Israel prohíbe a 37 ONG trabajar en Gaza a partir del 1 de enero
Guerra en Gaza

Israel prohíbe a 37 ONG trabajar en Gaza a partir del 1 de enero, entre ellas Médicos Sin Fronteras y Oxfam

La reina Camila confiesa que sufrió un intento de agresión sexual cuando era adolescente: "Le di un taconazo"
Reino Unido

La reina Camila confiesa que sufrió un intento de agresión sexual cuando era adolescente: "Le di un taconazo en los testículos"

La historia fue publicada en un libro el pasado septiembre pero ahora la reina consorte ha confirmado el suceso.

Funeral del papa, manifestación contra Netanyahu, celebración de Trump e imagen aérea del apagón
Año 2025

El regreso de Trump, el apagón, la muerte del papa o la revuelta contra Netanyahu... los momentos más destacados de un convulso 2025

De apagones históricos y tragedias naturales a causas judiciales inéditas y cambios de liderazgo.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton con sus hijos

El rey Carlos III condecora a la niñera española que cuida de los hijos del príncipe Guillermo y Kate Middleton

China impondrá nuevas cuotas y aranceles adicionales del 55% al vacuno importado desde 2026

China impondrá cuotas y aranceles adicionales del 55% al vacuno importado desde 2026

Ejército ruso

Polonia planea invertir 2.000 millones de euros en defensa antidrones ante la amenaza de las incursiones rusas

Publicidad