Centenares de personas rinden homenaje a las más de 40 víctimas del incendio en Crans-Montana

Al menos 40 personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas, muchas de ellas con quemaduras de extrema gravedad, tras un incendio declarado en la madrugada del 1 de enero en un bar de la estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón suizo de Valais. El suceso se produjo durante una celebración de Año Nuevo en un local que se encontraba lleno de jóvenes de entre 16 y 26 años y que, en cuestión de segundos, quedó envuelto en llamas tras el inicio de un fuego en el techo.

Durante toda la noche, centenares de personas se han acercado hasta el lugar de los hecho para rendir homenaje en un altar de velas improvisado.

Según los primeros datos oficiales, el incendio comenzó alrededor de la una y media de la madrugada. Testigos relatan que el fuego se propagó con rapidez, provocando varias explosiones y una situación de pánico entre los asistentes. Las escaleras de acceso se convirtieron en un punto crítico, donde se produjeron avalanchas humanas que dificultaron la evacuación. "Nos amontonaron unos encima de otros, algunas personas ardían y otras estaban muertas a nuestro lado", relató uno de los supervivientes.

Una huida imposible en segundos

El local, situado en una zona frecuentada tras la jornada de esquí, estaba abarrotado cuando se inició el incendio. Varios testigos coinciden en que el techo, construido con madera y otros materiales combustibles, comenzó a arder de forma casi inmediata. "He visto gente quemada, cadáveres, no sé cómo lograré digerir todo esto", afirmó otro joven que logró escapar.

Ante la imposibilidad de salir por las vías habituales, algunas personas rompieron las ventanas para huir, mientras que otros regresaron al interior en un intento de rescatar a quienes habían quedado atrapados. "Había mucha gente intentando escapar", señalaron varios testigos interrogados por la policía. Las autoridades descartan, por el momento, que se trate de un atentado terrorista.

La investigación está abierta

Decenas de agentes y especialistas trabajan en el lugar del suceso para determinar las causas del incendio y comprobar si el establecimiento cumplía la normativa de seguridad, incluido el aforo permitido. Una de las principales hipótesis apunta al uso de una bengala o vela en el interior del local. "Una bengala como esta en una botella podría haber provocado el fuego en el techo", indicaron fuentes cercanas a la investigación, que insisten en que "definir las causas es demasiado pronto".

Otra línea de investigación analiza la posible implicación de conductos de gas natural, que podrían haber provocado las explosiones descritas por los testigos. "Aún quedan muchas circunstancias por explorar", subrayan las autoridades, que han tomado declaración a numerosos asistentes y trabajadores del local.

Identificación de las víctimas

La prioridad inmediata es la identificación de los fallecidos para informar a sus familias. "La prioridad es identificar los cadáveres y devolverlos a las familias", han reiterado fuentes oficiales. El estado de algunos cuerpos obliga a recurrir a pruebas de ADN, lo que podría prolongar el proceso durante días. Por el momento, se ha confirmado la desaparición de al menos 16 ciudadanos italianos, aunque el balance definitivo de víctimas extranjeras se conocerá una vez finalizadas las identificaciones.

Suiza permanece conmocionada por lo ocurrido y las autoridades han declarado cinco días de luto nacional. En Crans-Montana, cientos de personas han participado en vigilias espontáneas, con velas y flores en recuerdo de las víctimas, y se ha celebrado una misa en memoria de los fallecidos, a la que acudieron familiares y amigos visiblemente afectados.

Las autoridades continúan trabajando en el lugar del incendio mientras avanzan las investigaciones en lo que ya se considera el suceso más trágico de la historia reciente del país.

