VISITA DEL PAPA A ESPAÑA
Última hora de la visita del papa León XIV a Canarias en directo: León XIV llega a Tenerife en la última escala de su viaje a España
Sigue en directo online la última hora de la visita del papa León XIV a España que finaliza este viernes en Tenerife.
- El papa León XIV oficia una multitudinaria misa en Gran Canaria ante unos 50.000 fieles
- El tierno momento protagonizado por Valentina, una niña invidente de 13 años: muestra al papa la Torre de Jesús
- Rubén Cruz, sobre la visita del papa al muelle de Arguineguín: "La ofrenda floral fue una imagen llena de simbolismo"
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El papa León XIV pone este viernes el broche final a su histórica visita a Canarias con una intensa agenda en Tenerife, donde mantendrá varios encuentros relacionados con la realidad migratoria antes de regresar a Roma.
La jornada comenzará con su traslado desde Gran Canaria hasta Santa Cruz de Tenerife. Una vez en la isla, visitará el centro de acogida de Las Raíces, donde tendrá la oportunidad de conocer de primera mano la situación de numerosas personas migrantes. Posteriormente, participará en un encuentro con entidades y colectivos que trabajan en la integración social de quienes llegan al archipiélago en busca de un futuro mejor.
Así será la despedida del papa León XIV en Canarias
Uno de los momentos más destacados del día será la celebración de una misa multitudinaria en el puerto de Santa Cruz de Tenerife a las 13:15h, un acto que reunirá a miles de fieles y que servirá como despedida de su estancia en las islas.
La víspera de su partida estuvo marcada por una aparición inesperada del pontífice en el balcón del palacio episcopal de Gran Canaria. Ante decenas de personas congregadas en el lugar, agradeció el cariño recibido durante su visita y elogió el espíritu solidario de la sociedad canaria. Además, animó a continuar trabajando por la convivencia y la integración de los migrantes, destacando la importancia de la fraternidad y el respeto mutuo.
Tras concluir sus compromisos en Tenerife, León XIV emprenderá viaje de regreso a Roma, cerrando una visita en la que la migración, la acogida y la solidaridad han sido los temas protagonistas de sus mensajes.
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Última hora de la visita del papa León XIV a Canarias en directo | Torres, Saiz y Clavijo también despedirán al Santo Padre en Tenerife
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, estarán presentes en la despedida de León XIV junto al rey Felipe VI. Esta está programada en el Aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos, para las as 14.30 horas (15.30 hora peninsular).
Última hora de la visita del papa León XIV a Canarias en directo | El Papa llega a Tenerife
Última hora de la visita del papa León XIV a Canarias en directo | Cerrada la zona del puerto de Tenerife desde primera hora
La explanada portuaria permanecerá cerrada a la circulación desde las 6.30 hasta las 17.00 horas, ya que es denominada la zona cero del evento.
Última hora de la visita del papa León XIV a Canarias en directo | Felipe VI despedirá al Papa en el aeropuerto de Tenerife
El rey Felipe VI acudirá este viernes a la ceremonia de despedida del Papa en el aeropuerto de Los Rodeos de Tenerife. Será en torno a las 14.30 horas cuando tendrá lugar el acto.
Será el jefe del Estado y no la reina Sofía como estaba previsto inicialmente quien estará presente hoy para decir adiós al Pontífice.
Última hora de la visita del papa León XIV a Canarias en directo | Decenas de migrantes esperan en el centro 'Las Raíces'
Varias decenas de migrantes están ya sentados en el espacio preparado en el centro de atención de inmigrantes 'Las Raíces' esperando la llegada del papa, prevista para las 9.30 horas. Aunque la mayoría son musulmanes, no dudan en alabar la figura de León XIV al que consideran "muy buena gente".
Última hora de la visita del papa León XIV a Canarias en directo | Aterrizaje previsto a las 9.10
León XIV tiene previsto llegar al aeropuerto de Los Rodeos de Tenerife a las 9.10 horas (hora local) procedente de Gran Canaria.
Última hora de la visita del papa León XIV a Canarias en directo | Agenda de la jornada de hoy, 12 de junio
La agenda del papa en Tenerife pone fin a su visita a nuestro país y a la primera de un pontífice al archipiélago canario. Esto son los actos programados para hoy, todos ellos en hora local:
- 9.30 horas: Encuentro con los migrantes en el centro 'Las Raíces', tras aterrizar en el aeropuerto de Tenerife Norte al rededor de las 9.10 horas.
- 10.10 horas: Encuentro con las realidades de la integración de los migrantes en la plaza del Cristo de La Laguna. Un acto que cuenta con varias iniciativas locales que trabajan por la inclusión de las personas migrantes.
- 12.15 horas: Misa multitudinaria en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.
- 14:30 horas: Ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Tenerife Norte-Los Rodeos.
Última hora de la visita del papa León XIV a Canarias en directo | En Tenerife, los fieles esperan al Papa
En la plaza del Cristo de La Laguna de Tenerife cientos de fieles comienzan a tomar asiento para encontrarse con León XIV, que está previsto que llegue a las 10.10 horas.
Última hora de la visita del papa León XIV a Canarias en directo | León XIV se despide de Gran Canaria y parte hacia su último destino, Tenerife
Última hora de la visita del papa León XIV a Canarias en directo | Todo listo para recibir al Papa en la base aérea de Gando
El Papa, que ya hace unos minutos ha salido del obispado de Las Palmas, está a punto de llegar a la base aérea de Gando, donde ya está todo preparado para despedirle.
Volará hasta Tenerife para poner fin la visita episcopal a nuestro país con los actos de la jornada de hoy.
Última hora de la visita del papa León XIV a Canarias en directo: Así será el despliegue para la misa de este viernes
La organización del evento ha requerido un importante despliegue de medios y medidas de seguridad. Según el alcalde de Tenerife, "unas 30.000 personas" podrán asistir a la misa tras un proceso previo de identificación. Además, se han desplazado cerca de 1.200 efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, a los que se suma el dispositivo completo de la Policía Local.
Última hora de la visita del papa León XIV a Canarias en directo: El regalo que le hará Tenerife al Papa
Entre los momentos más simbólicos de la despedida del papa León XIV de Canarias, estará la entrega de una réplica en plata de la Cruz Fundacional que da nombre a la ciudad. "Creemos que es el detalle más bonito y representativo que podemos ofrecerle como recuerdo de su paso por Santa Cruz", ha explicado el alcalde de Tenerife en Antena 3 Noticias.
Última hora de la visita del papa León XIV a Canarias en directo: El papa avisa a Europa que la dignidad no tiene pasaporte y elogia el ejemplo de Canarias
Canarias era el lugar donde el papa Francisco había puesto sus ojos tras abrir su pontificado con los migrantes en Lampedusa (Italia) y su sucesor, León XIV, ha querido convertirlo en referencia de su viaje a España, para lanzar un firme mensaje a Europa sobre su política de fronteras.
"No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar una frontera", ha clamado el papa desde el muelle de Arguineguín (Gran Canaria), uno de los epicentros de la Ruta Atlántica, a solo 24 horas de que los Veintisiete comiencen a aplicar su nuevo Pacto de Migración y Asilo.
La inmigración fue cuestión central en el pontificado de Francisco y León XIV no solo ha recogido su legado, sino que está reforzando las bases del discurso de la Iglesia en esta materia, con continuos mensajes y símbolos, como el que ha protagonizado en Arguineguín al recordar a los fieles que es el depositario del 'anillo del pescador' y del mandato evangélico de salvar a los hombres del mar.
Para pronunciar su discurso principal hasta el momento sobre esta cuestión, el papa ha elegido un pequeño muelle pesquero y un auditorio conformado por 2.000 personas, más de la mitad inmigrantes de África y América, y el resto, miembros de los servicios de rescate y acogida a los que la Iglesia denomina ya 'los ángeles del océano'.
Última hora de la visita del papa León XIV a Canarias en directo: El papa cierra en Tenerife su visita a España para predicar la prioridad humana
El papa León XIV cierra en Tenerife una histórica visita a España en la que ha venido predicando la doctrina de la prioridad humana, la del cuidado y la acogida de todos los semejantes mirando no a su origen, sino a sus necesidades.
Ese ha sido uno de los principales mensajes de León XIV a la comunidad cristiana en esta visita en la que ha recorrido Madrid, Barcelona y Gran Canaria, y que cierra en Tenerife, su etapa más breve antes de regresar al Vaticano el viernes por la tarde.
Nada más bajarse del avión hacia las nueve de la mañana, el papa León XIV se desplazará al centro de acogida de migrantes de Las Raíces, gestionado por la organización de trabajo social Accem para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Allí se atienden las necesidades básicas y se da orientación a las personas que llegan a las islas por mar desde el continente africano siguiendo la ruta canaria de cayucos y pateras.
Última hora de la visita del papa León XIV a Canarias en directo: El Papa se asoma al palacio episcopal y agradece la acogida de Canarias
El Papa León XIV se ha asomado por sorpresa al balcón del palacio episcopal de Gran Canaria, donde dormirá, y ha agradecido a todas las personas congregadas la manera en la que le han acogido.
"Estoy muy agradecido por la acogida que me han dado. Espero que acojan a todos con el mismo espíritu, la amistad y la fraternidad", ha dicho a un nutrido grupo de personas que además le cantaron el arroró, una tradicional canción de cuna canaria.
El papa, como hizo también en su homilía en la misa de Gran Canaria, también les ha agradecido por "ser tan generosos con todos los que llegan, también los migrantes, y les ha pedido "que integren en la comunidad, respetando a cada uno".
Después ha bromeado sobre la hora para ir a dormir y ha impartido a los presentes su bendición. Tras su jornada en Gran Canaria, el viernes Robert Prevost se desplazará a Tenerife para seguir poniendo el foco en la migración y celebrar una misa en el puerto de Santa Cruz.
Última hora de la visita del papa León XIV a Canarias en directo: El Congreso abre sus puertas a los ciudadanos tras la histórica visita del Papa
El Congreso celebra la primera sesión de sus tradicionales jornadas de puertas abiertas a los ciudadanos, una edición que cobra un mayor atractivo tras la histórica visita del Papa León XIV el pasado lunes a la Cámara Baja.
Este viernes y el sábado se volverá a abrir, como viene haciéndose desde hace casi tres décadas, la Puerta de los Leones para recibir a quienes quieran conocer los lugares más emblemáticos de la sede parlamentaria y ver desde dentro cómo funciona la Cámara Baja del poder legislativo.
Unas jornadas especiales ya que tienen lugar apenas cuatro días después de que León XIV visitara el Palacio del Congreso y pronunciara un discurso ampliamente celebrado por el hemiciclo, con un aplauso de las autoridades, diputados y senadores allí congregados que se extendió por siete minutos.
Los visitantes podrán ver el Salón de Plenos pero también otros espacios por donde pasó el pontífice, como el Salón de los Pasos Perdidos, donde firmó en el libro de honor y saludó a los representantes de los partidos políticos.
Última hora de la visita del papa León XIV a Canarias en directo: Así será el altar que acogerá al papa
La geometría del altar que acogerá al Papa León XIV en la misa de despedida de este viernes, con 280 metros cuadrados, se inspira en la planta original de la Basílica de San Pedro, un "guiño" a la Iglesia universal que 'alzará' por unas horas su mirada hacia una pequeña porción del Atlántico: Canarias.
Elementos simbólicos canarios, como el picón, la roca volcánica y la vegetación autóctona, cargarán de simbolismo el escenario, donde el mar también será otro de los protagonistas "silenciosos".
Última hora de la visita del papa León XIV a Canarias en directo: Estos serán los cortes de tráfico previstos para este viernes
Con motivo de la visita del papa León XIV a Canarias, se ha activado un amplio dispositivo de movilidad y emergencias. Se han establecido restricciones temporales al tráfico en el entorno del puerto, y hay un refuerzo de más de 10.000 plazas de transporte público.
Última hora de la visita del papa León XIV a Canarias en directo: Tres cayucos presidirán la misa de despedida
Este viernes está previsto que para la misa de despedida que presidirá el Papa León XIV en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, tres cayucos estén fondeando junto al altar del pontífice con el objetivo de ser "una presencia significativa y silenciosa de esta realidad".
Última hora de la visita del papa León XIV a Canarias en directo: Así será la agenda del papa de este viernes
Este viernes el papa León XIV se despide de España. Pero antes de despegar rumbo a Roma, el pontífice tendrá un encuentro con inmigrantes del centro Las Raíces a las 11:10h, y a las 13:15, ofrecerá una Misa en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.
A las 14:30h, hará una Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Los Rodeos.
Última hora de la visita del papa León XIV a Canarias en directo: El papa agradece la buena acogida de los migrantes
Este jueves por la noche, el pontífice sorprendía a los fieles en Canarias, asomándose al balcón del palacio episcopal de Gran Canaria, donde se encuentra descansando, y les enviaba un mensaje de agradecimiento por ser "tan generosos con todos los que llegan", también los migrantes, y pedía que se les respete y se les "integre".
Última hora de la visita del papa León XIV a Canarias en directo
Buenos días y bienvenidos a la última hora en directo de la visita del papa León XIV a Canarias, que concluye este viernes.
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