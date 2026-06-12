Última hora de la visita del papa León XIV a Canarias en directo: León XIV llega a Tenerife en la última escala de su viaje a España

El papa León XIV pone este viernes el broche final a su histórica visita a Canarias con una intensa agenda en Tenerife, donde mantendrá varios encuentros relacionados con la realidad migratoria antes de regresar a Roma.

La jornada comenzará con su traslado desde Gran Canaria hasta Santa Cruz de Tenerife. Una vez en la isla, visitará el centro de acogida de Las Raíces, donde tendrá la oportunidad de conocer de primera mano la situación de numerosas personas migrantes. Posteriormente, participará en un encuentro con entidades y colectivos que trabajan en la integración social de quienes llegan al archipiélago en busca de un futuro mejor.

Así será la despedida del papa León XIV en Canarias

Uno de los momentos más destacados del día será la celebración de una misa multitudinaria en el puerto de Santa Cruz de Tenerife a las 13:15h, un acto que reunirá a miles de fieles y que servirá como despedida de su estancia en las islas.

La víspera de su partida estuvo marcada por una aparición inesperada del pontífice en el balcón del palacio episcopal de Gran Canaria. Ante decenas de personas congregadas en el lugar, agradeció el cariño recibido durante su visita y elogió el espíritu solidario de la sociedad canaria. Además, animó a continuar trabajando por la convivencia y la integración de los migrantes, destacando la importancia de la fraternidad y el respeto mutuo.

Tras concluir sus compromisos en Tenerife, León XIV emprenderá viaje de regreso a Roma, cerrando una visita en la que la migración, la acogida y la solidaridad han sido los temas protagonistas de sus mensajes.

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