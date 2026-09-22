Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Albares anuncia que se reunirá con su homólogo marroquí en Nueva York

La crisis migratoria de Ceuta parece enrolada en un suma y sigue. El PP sigue defendiendo que tanto el Pacto de Migración y Asilo como el Reglamento de Retorno permite el retorno "de forma inmediata" de los migrantes mientras el Gobierno centra ahora su atención en la jornada de mañana en la que Marruecos celebra elecciones y día en el que en redes sociales se ha difundido una convocatoria para una nueva entrada masiva de migrantes en España.

En Nueva York, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reunirá con su homólogo marroquí, Naser Burita, para abordar la situación que vive Ceuta. El titular de exteriores español aseguró que ambos ya han hablado sobre la amenaza del día 23 y asegura que Marruecos tomará las medidas que lo eviten. Albares anunció esa reunión con Burita, que suele ser habitual con ocasión de la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas, en declaraciones a los periodistas con motivo de la recepción que ofreció por ese inicio del período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

El jefe de la diplomacia española explicó que habla prácticamente a diario con el ministro de Exteriores marroquí y que los dos han acordado verse esta semana para conversar del retorno de los migrantes irregulares que permanecen en la ciudad autónoma de Ceuta tras la entrada masiva del pasado 30 de julio.

En las últimas horas, el ministro de Interior volvió a visitar Ceuta y de nuevo se repitieron los abucheos y la imagen de Grande-Marlaska en furgón policial. El ministro ha pedido al gobierno ceutí "voluntad seria" y "cooperación" para solucionar la presencia de menores en sus calles; defendiendo que "no se está trasladando el problema" sino que "incluso se está asumiendo la responsabilidad por parte del Gobierno central".

"Si la Ciudad Autónoma no tiene una voluntad seria de solución de la cuestión, nosotros no podemos hacer nada más que seguir ofreciendo todos los medios necesarios y precisos", ha asegurado.

Sigue en directo online la última hora de la crisis migratoria de Ceuta.