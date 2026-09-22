Crisis migratoria en Ceuta
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Albares anuncia que se reunirá con su homólogo marroquí en Nueva York
Sigue en directo online la última hora de la crisis migratoria de Ceuta.
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La crisis migratoria de Ceuta parece enrolada en un suma y sigue. El PP sigue defendiendo que tanto el Pacto de Migración y Asilo como el Reglamento de Retorno permite el retorno "de forma inmediata" de los migrantes mientras el Gobierno centra ahora su atención en la jornada de mañana en la que Marruecos celebra elecciones y día en el que en redes sociales se ha difundido una convocatoria para una nueva entrada masiva de migrantes en España.
En Nueva York, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reunirá con su homólogo marroquí, Naser Burita, para abordar la situación que vive Ceuta. El titular de exteriores español aseguró que ambos ya han hablado sobre la amenaza del día 23 y asegura que Marruecos tomará las medidas que lo eviten. Albares anunció esa reunión con Burita, que suele ser habitual con ocasión de la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas, en declaraciones a los periodistas con motivo de la recepción que ofreció por ese inicio del período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.
El jefe de la diplomacia española explicó que habla prácticamente a diario con el ministro de Exteriores marroquí y que los dos han acordado verse esta semana para conversar del retorno de los migrantes irregulares que permanecen en la ciudad autónoma de Ceuta tras la entrada masiva del pasado 30 de julio.
En las últimas horas, el ministro de Interior volvió a visitar Ceuta y de nuevo se repitieron los abucheos y la imagen de Grande-Marlaska en furgón policial. El ministro ha pedido al gobierno ceutí "voluntad seria" y "cooperación" para solucionar la presencia de menores en sus calles; defendiendo que "no se está trasladando el problema" sino que "incluso se está asumiendo la responsabilidad por parte del Gobierno central".
"Si la Ciudad Autónoma no tiene una voluntad seria de solución de la cuestión, nosotros no podemos hacer nada más que seguir ofreciendo todos los medios necesarios y precisos", ha asegurado.
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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Albares reclama desde la ONU que la UE asuma el "papel fundamental" de Ceuta y Melilla
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reclamó ayer ante el inicio del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que la Unión Europea sea consciente del "papel fundamental" que deben tener Ceuta y Melilla.
Para el jefe de la diplomacia española, Europa debe reivindicar el multilateralismo y el derecho internacional y tiene que hablar a favor de la paz en todos los escenarios. De esta manera hizo referencia en concreto a la "guerra de agresión rusa en Ucrania, la guerra perpetua que se extiende por Oriente Medio en Gaza, Cisjordania, el Líbano" y la necesidad de recuperar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.
También subrayó que "Ceuta y Melilla deben desempeñar un papel fundamental para la Unión Europea".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La portavoz del SUP, sobre la "inseguridad subjetiva" de Marlaska: "No es normal que vuelva a utilizar la palabara, le va a pasar factura"
La portavoz del SUP, Ana Alarcón, ha intervenido en las Noticias de la Mañana de Antena 3 de la mano de nuestro compañero Manu Sánchez, señalando que ña situación en Ceuta es cada vez más comprometida: "las imágenes son evidentes", precisa.
Acerca de esa "inseguridad subjetiva" a la que recientemnte ha vuelto a recurrir el ministro Marlaska, Alarcón "invita" a Marlaska a preguntar "a los compañeros que han trabajado en Ceuta esta noche cómo lo estan viviendo ellos".
La portavoz califica "repepetitivo" y "cansino", ya que "es más que evidente que la inseguridad es objetiva". Ana Alarcón considera que "no es normal que vuelva a utilizar la palabara, creo que le va a pasar factura".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Migrantes en las calles de Ceuta
En cuanto al volumen total de los migrantes que se encuentran en las calles en Ceuta, Interior calcula que hay "aproximadamente entre 3.000 y 3.500".
Para su absorción, el Ejecutivo mantiene operativas algo más de 6.000 plazas de acogida y pretende elevar la capacidad hasta las 10.000.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Interior eleva a 105 los triajes diarios a adultos migrantes en Ceuta y señala que 3.500 se quedan en la calle
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elevado a 105 los triajes diarios a adultos migrantes en Ceuta. También ha avanzado que prevé alcanzar los 50 en el caso de los menores.
"Importante que al día de hoy ya se realizan más de 105 triajes al día, hemos realizado ya más de 2.500 de personas mayores de edad", aseguró Marlaska en rueda de prensa desde Ceuta.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Abucheos y furgón policial para Marlaska
Este lunes el ministro del Interior volvió a Ceuta y la imagen fue la misma que en su viaje anterior, abucheos y furgón policial. Grande-Marlaska, ha exigido a Ceuta "voluntad seria" y "cooperación" para solucionar la presencia de menores en sus calles; defendiendo que "no se está trasladando el problema" sino que "incluso se está asumiendo la responsabilidad por parte del Gobierno central". "Si la Ciudad Autónoma no tiene una voluntad seria de solución de la cuestión, nosotros no podemos hacer nada más que seguir ofreciendo todos los medios necesarios y precisos".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | El ministro de Exteriores marroquí se reúne con la Alta Representante de Política Exterior de la UE
Nasser Bourita, ha hablado con la Alta Representante de la Política Exterior y de Seguridad de la UE, Kaja Kallas, en Nueva York. Kallas visitó Marruecos en abril y expresó el apoyo de los Veintisiete al plan de autonomía presentado por las autoridades marroquíes para el Sáhara Occidental, aunque las relaciones están ahora marcadas por la crisis de Ceuta.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Albares reclama un "papel fundamental" de Ceuta y Melilla en la ONU
Albares, reclamó que la Unión Europea sea consciente del "papel fundamental" que deben tener Ceuta y Melilla. Precisó que las amenazas híbridas también las hay en la frontera terrestre del sur, y fue en ese contexto en el que subrayó que "Ceuta y Melilla deben desempeñar un papel fundamental para la Unión Europea".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Albares dice que habla prácticamente a diario con el ministro de Exteriores marroquí
Desde Nueva York el jefe de la diplomacia española explicó que habla prácticamente a diario con el ministro de Exteriores marroquí y que los dos han acordado verse esta semana para conversar, entre otros asuntos, del retorno de los migrantes irregulares que permanecen en la ciudad autónoma. Además ha manifestado que desde Marruecos se han comprometido también a tomar las medidas necesarias.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | España activa medidas preventivas ante una hipotética nueva entrada
Albares, ha afirmado que España ha activado medidas preventivas y está en contacto con las autoridades marroquíes para "disuadir" una nueva entrada masiva a Ceuta. Ante estas nueva convocatoria basada en informaciones falsas, han activado desde el Ministerio una "campaña de lucha contra la desinformación" en la que los consulados y la Embajada en Rabat están ofreciendo "información veraz" donde inciden en que la entrada irregular a Ceuta y Melilla no implica "ningún derecho" ni tampoco quedarse "indefinidamente" en España y Europa.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Albares se reunirá con su homólogo marroquí esta semana
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la crisis migratoria en Ceuta. Sigue la tensión mientras todos los focos se centran en qué ocurrirá mañana. Este miércoles Marruecos celebra elecciones y en redes sociales se ha difundido una nueva convocatoria de entrada masiva a España. Desde Nueva York, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares ha anunciado que se reunirá con su homólogo marroquí, Naser Burita, para abordar la situación que vive Ceuta.
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