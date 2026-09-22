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Mejores momentos | 22 de septiembre

La increíble jugada de Celia: se lleva 1.850 euros y este premio sin tirar de la ruleta

Celia ha demostrado su dominio de la estrategia en La ruleta de la suerte cuando, sin necesidad de tirar, se ha llevado 1.850€ y un premio extra al bolsillo.

La increíble jugada de Celia: se lleva 1.850 euros y este premio sin tirar de la ruleta

La increíble jugada de Celia: se lleva 1.850 euros y este premio sin tirar de la ruleta

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Borja Tamayo
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Irene había logrado acumular nada menos que 1.575€. Sin embargo, la buena suerte que había tenido hasta el momento ha desaparecido de golpe cuando caía en el Se lo doy. Un dinero que ha compartido con Nacho para, en su siguiente tirada, cederle el turno.

Después de aumentar su marcador hasta los 1.650€, Nacho ha caído en el Pierde turno. Ahora bien, no lo ha dejado escapar de buenas a primeras y ha utilizado su Comodín. Un gajo que no ha terminado de aprovechar, porque desconocía la respuesta que ocultaba el panel y, al decir una letra inexistente, ha tenido que cederle el paso a Celia.

Ella esperaba esto como agua de mayo. No solo sabía cómo resolverlo, sino que también tenía un Me lo quedo para quitarle a Nacho los 1.650€, unos auriculares inalámbricos que había ganado y el gajo de la Doble letra. Sin más dilación, ha leído el panel correctamente y, además, se ha llevado 200€ más por responder la pregunta que escondía la pantalla.

En total, 2.050€ que se han convertido en una gran ola. ¿Te la has perdido? Dale play al vídeo de arriba para ver esta gran jugada tantas veces como quieras.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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