VÍDEO: La reina Letizia sorprende al meterse en la piel de una adolescente en unos premios de literatura juvenil

La reina Letizia volvió a demostrar este martes su cercanía con la literatura y su habilidad comunicativa durante la entrega de los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil en su 48ª edición. La esposa de Felipe VI fue la encargada de entregar en la Casa de Correos los premios a Josan Hatero Mosteiro, ganador del Premio El Barco de Vapor por La memoria de las bicicletas, y a Alba Quintas Garciandia, reconocida con el Premio Gran Angular por 'La cuarta vida de Blanca Cuervo'.

Precisamente esta última obra, centrada en la desaparición de una adolescente y la obsesión por las redes sociales, fue uno de los momentos más comentados del acto. Letizia mostró su talento en la lectura dramatizada leyendo varios fragmentos del libro. Se implicó especialmente en la narración, interpretando la voz de la joven protagonista.

Durante su intervención, la reina dejó además una reflexión muy personal sobre la importancia de leer. "La lectura no soluciona nada, pero te quita el dolor", afirmó, citando unas palabras de Arturo Pérez-Reverte. Letizia destacó también 'La memoria de las bicicletas', una obra que reivindica los clubes de lectura y las cartas manuscritas, y puso en valor los datos positivos sobre hábitos de lectura juvenil compartidos por la Fundación SM.

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