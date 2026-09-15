Jesús Castro se sincera en Y ahora Sonsoles sobre su nueva vida: paternidad, amor y un giro en su carrera

Jesús Castro alcanzó la fama de forma repentina en 2014 gracias a su papel en El Niño. Sin embargo, también ha atravesado una etapa en la que el teléfono dejó de sonar con la misma frecuencia y decidió abrirse camino en la industria latinoamericana.

Precisamente en México conoció a Camila Canto, con quien comenzó una historia de amor. La pareja ha sido recientemente padre de los mellizos Mateo y Martina. Ahora, el actor habla de los baches vividos, su paternidad y el momento que atraviesa su relación en Y ahora Sonsoles.