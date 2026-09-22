La emotiva despedida de Laura Moure de La ruleta de la suerte: "¡Nos vemos pronto!"

Laura Moure es una de los pilares básicos de La ruleta de la suerte. La presentadora lleva años siendo la mano derecha de Jorge Fernández y ahora le toca decir adiós durante un tiempo por una buena causa: ¡ha sido madre!

En su último programa, el equipo del programa le ha hecho un regalo de lo más especial. Antes de despedirse, producción le ha hecho entrega de un ramo de flores acompañado de unas emotivas palabras por parte de su compañero.

Laura, con los ojos visiblemente brillantes, ha cerrado el programa como tantos y tantos días asegurando que estará de vuelta muy pronto. ¿Quién le sustituirá? ¡Descúbrelo en los próximos programas!