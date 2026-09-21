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Feijóo visita Ceuta por cuarta vez desde la entrada de inmigrantes: "Venimos aquí para buscar soluciones, no para crear problemas"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado este lunes Ceuta por cuarta vez desde la entrada de inmigrantes en la ciudad, acompañado por dirigentes europeos del Partido Popular. Durante su visita, ha defendido reforzar la frontera sur y ha condenado cualquier agresión o acto de violencia registrado en las calles ceutíes.

FEIJOO CEUTA

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María Martín
Publicado:

Alberto Núñez Feijóo ha regresado este lunes a Ceuta, en una nueva visita a la ciudad autónoma tras la llegada de inmigrantes, acompañado por líderes europeos del Partido Popular. El presidente del PP ha centrado parte de su intervención en la situación migratoria y en la necesidad, según ha defendido, de reforzar la frontera sur española.

Preguntado por si España puede "cerrarse a cal y canto" a la inmigración, en referencia a sus declaraciones del día anterior, Feijóo ha respondido que deben impedirse las entradas de quienes cometan delitos. "Aquellos que vienen a delinquir, por supuesto. Lo está haciendo toda Europa, no solo España. Realmente España es la excepción", ha afirmado.

El líder popular ha reclamado que la frontera de Ceuta reciba el mismo nivel de protección que otras fronteras europeas: "Lo que pedimos es que esta frontera sur esté igual de blindada e igual de protegida que cualquier otra frontera de Europa".

Condena los altercados en Ceuta

Feijóo también ha sido preguntado por los altercados protagonizados por algunos ciudadanos en Ceuta y por si había podido ver las imágenes. "No he podido ver las imágenes, pero cualquier tipo de linchamiento, agresión, en una ciudad de la concordia es absolutamente condenable, este acto o cualquier otro", ha señalado.

Feijóo ha asegurado que el objetivo de su visita es contribuir a encontrar soluciones a la situación que atraviesa la ciudad. "Venimos aquí para buscar soluciones, no para crear problemas", ha afirmado.

El presidente del PP ha situado además la cuestión migratoria y la situación de la frontera como uno de los principales problemas que afronta actualmente Ceuta y ha respaldado al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

"Ya hay bastantes problemas como consecuencia de una invasión y el Gobierno y el presidente Vivas es un hombre de Estado cuyo objetivo fundamental es obtener a través de las leyes y el derecho internacional algo fundamental, que las personas que han invadido esta ciudad española se vuelvan a su lugar de origen", ha declarado.

La visita de Feijóo se produce acompañado por dirigentes del Partido Popular Europeo, en un desplazamiento con el que el PP busca situar la situación de Ceuta y la frontera sur española en el debate europeo sobre inmigración y control fronterizo.

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