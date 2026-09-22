"Se me rompió": Ferrán Torres confiesa que se accidentó con su réplica de la Copa del Mundo

Ferrán Torres, el hombre que le regaló a España su segunda estrella en el mundial de fútbol, ha sido el encargado de abrir una nueva semana de El Hormiguero por todo lo alto recordando todas las emociones vividas en los últimos meses y hablándonos sobre su nueva vida en París.

Después de sincerarse sobre todo lo vivido tras marcar el gol del Mundial, de conocer a la autora del meme "Oh, Ferrán" y de hablarnos sobre cómo se encuentra en el PSG, Trancas y Barrancas han aparecido en la mesa para someter al deportista a "El test de las verdades internas de la Selección Española de Fútbol...."

Ferrán Torres ha confesado que en el vestuario no se hizo ninguna porra sobre el resultado final del Mundial para no gafarla. Sin embargo, tras llevarse la victoria, tuvo un pequeño accidente en el que rompió un parte de la réplica de su trofeo.

El futbolista se ha sincerado por completo con las hormigas y éstas han conseguido sacarle alguna exclusiva. ¡Escucha todas sus respuestas dándole al play al vídeo de arriba!