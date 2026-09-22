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El motivo por el que Tamara Gorro elige no desvelar su diagnóstico: "No quiero que mis hijos escuchen ciertas palabras"

Tamara Gorro reaparece tras su parón por problemas de salud. Después de estar un verano apartada de la vida pública, nos cuenta cómo se encuentra.

Tamara Gorro

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La influencer Tamara Gorro ha pasado dos meses apartada de las redes y la televisión. En julio, emitía un comunicado en el que desvelaba que por motivos de salud, se veía obligada a parar.

Hoy, Tamara reaparece y nos cuenta cómo se encuentra en Y ahora Sonsoles. Pese a que confiesa que aún está "en proceso de recuperación", se siente con fuerza para retomar su trabajo.

Tamara Gorro

Tamara Gorro ha explicado que, aunque ha sentido la necesidad de comunicar que necesitaba un descanso en redes, no desvelará el diagnóstico. "A nadie le importa", advierte.

El principal motivo por el que Tamara ha querido mantener el diagnóstico en secreto es por sus hijos. "Tengo dos personas que proteger", asegura, emocionada, "no quiero que escuchen ciertas palabras".

La influencer se ha roto al confesar que "tiene miedo". Sin embargo, vuelve a la vida pública dispuesta a luchar con más fuerza que nunca. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

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