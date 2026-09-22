Esta noche, Julián López y Pepa Charro visitan El Hormiguero

El Hormiguero recibe a Julián López y Pepa Charro, dos intérpretes muy vinculados a la comedia y al entretenimiento en nuestro país. Ambos visitan el programa para hablar de sus nuevos proyectos y compartir con Pablo Motos algunas de las historias y experiencias que han marcado sus respectivas trayectorias.

Durante la entrevista, los invitados repasarán algunos de los momentos más destacados de sus carreras y protagonizarán una noche llena de humor y anécdotas. Además, tendrán la oportunidad de mostrar su lado más personal en una conversación en la que no faltarán las sorpresas.

Sobre ellos:

Julián López es uno de los rostros más reconocibles de la comedia española, con una amplia trayectoria en televisión, cine y teatro. Pepa Charro, conocida artísticamente como La Terremoto de Alcorcón, también ha desarrollado una extensa carrera como actriz, cantante y presentadora, convirtiéndose en una figura habitual del entretenimiento.