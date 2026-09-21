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Disfruta de la entrevista completa de Ferrán Torres en El Hormiguero

El futbolista ha vuelto al programa presentado por Pablo Motos para hablar de todo lo que ha ocurrido después de que diese a España la victoria en el Mundial de Fútbol.

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Patri Bea
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El Hormiguero ha arrancado otra semana por todo lo alto con la visita de Ferrán Torres. El hombre del momento ha vuelto a sentarse junto a Pablo Motos para hablarnos de todo lo que ha vivido después de marcar el gol que le ha otorgado a la Selección Española de Fútbol su segunda estrella.

Durante la entrevista, Ferrán ha recordado que tuvo que preguntarles a sus padres cómo había sido la jugada del gol, ya que, tras la emoción del momento, se había olvidado. Eso sí, desde entonces, ya ha visto el vídeo del momento más de cien veces.

Ferrán ha aprendido mucho de todo lo vivido los últimos meses y ha sabido transformar los errores y las críticas en algo que le ha hecho mejorar como profesional. Se ha ganado el cariño de toda España y ha pasado a la historia.

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Pablo Motos no ha podido evitar preguntarle durante la entrevista por el meme viral de "Oh, Ferrán" y lo ha sorprendido llevando a plató a la chica que lo originó. ¡Menudo momentazo nos regalaron los dos en el programa!

Ferrán Torres también nos ha contado cómo es su vida ahora en París, ya que se acaba de mudar al fichar por el PSG, dónde se ha reencontrado con Luis Enrique, el que ya había sido su entrenador y con el cual se siente muy a gusto.

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Ferrán Torres ha vuelto a soltarse en El Hormiguero, regalándonos momentos únicos, sinceros y auténticos. ¡Siempre es un gusto tenerlo en plató! ¡Revive su entrevista completa dándole al play al vídeo de arriba!

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