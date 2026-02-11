La confesión de Laura Matamoros sobre Carlo Costanzia: "Me dijo: 'Somos primos por sangre, no porque nos llevemos ya'"

"No tengo relación con él y no creo que la vaya a tener de aquí a corto plazo", decía la colaboradora de Espejo Público. Laura Matamoros admitía haber intercambiado unas palabras con su primo carnal, Carlo Costanzia. En la conversación él se habría encargado de marcar distancia con Laura, a la que le dijo que no les unen más lazos que los estrictamente biológicos.

El 'rejonazo' que se habría llevado Matamoros del hijo de Mar Flores y yerno de Terelu Campos, sería según ella: "Parece ser que se ha cabreado por haber comentado cosas de su vida".

Laura cree que su primo se molestó por criticar que se pusiera de lado respecto a su propia madre con la polémica que surgió con una fotografía en el cumpleaños de Terelu: "Creo que Carlo no está pasando por un buen momento en cierto sentido. Está un poco entre la espada y la pared", expresaba Laura.

¿Embarazo o no?

En el programa también han criticado duramente a la pareja por su ambigüedad al respecto, su silencio e indignación al ser preguntados insistentemente por los periodistas si estarían esperando ya a su segundo hijo. El periodista Miquel Valls insinuaba que solo se moverían por dinero: "Ellos van a lo que van". Y es que la pareja estaría en mitad de unas negociaciones con una revista del corazón para vender la historia al mejor postor.

