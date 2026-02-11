Mejores momentos | 11 de febrero
¡Qué barbaridad! Jota gana el Gran Premio y el Bote en el mismo panel
Más de 3.000 euros ha ganado Jota solo en el Panel con Bote, y no ha sido cuestión de suerte sino de puntería.
Hasta comenzar este panel, era el concursante del atril azul quien ocupaba el primer lugar en la carrera a la final de La ruleta de la suerte.
En el momento en el que Jota ha comenzado a tirar de La ruleta, se han cambiado las tornas por completo, empezando por el Gran Premio: una barra de sonido valorada en 1.000 euros.
Pero la felicidad suprema ha llegado después de que Jorge Fernández animara a Jota a ir a por el Bote. El del atril amarillo ha seguido su consejo y se ha llevado la alegría de su vida.
¡No te pierdas este momentazo!
