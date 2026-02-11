Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 11 de febrero

¡Qué barbaridad! Jota gana el Gran Premio y el Bote en el mismo panel

Más de 3.000 euros ha ganado Jota solo en el Panel con Bote, y no ha sido cuestión de suerte sino de puntería.

¡Qué barbaridad! Jota gana el Gran Premio y el Bote en el mismo panel

¡Qué barbaridad! Jota gana el Gran Premio y el Bote en el mismo panel

Publicidad

Hasta comenzar este panel, era el concursante del atril azul quien ocupaba el primer lugar en la carrera a la final de La ruleta de la suerte.

En el momento en el que Jota ha comenzado a tirar de La ruleta, se han cambiado las tornas por completo, empezando por el Gran Premio: una barra de sonido valorada en 1.000 euros.

Pero la felicidad suprema ha llegado después de que Jorge Fernández animara a Jota a ir a por el Bote. El del atril amarillo ha seguido su consejo y se ha llevado la alegría de su vida.

¡No te pierdas este momentazo!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Laura Matamoros, sobre Carlo Costanzia y Alejandra Rubio

La confesión de Laura Matamoros sobre Carlo Costanzia: "Me dijo: 'Somos primos por sangre, no porque nos llevemos ya'"

Álvaro de Marichalar

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Álvaro de Marichalar: ¿cómo le han sentado las memorias de Urdangarin?

¡Qué barbaridad! Jota gana el Gran Premio y el Bote en el mismo panel

¡Qué barbaridad! Jota gana el Gran Premio y el Bote en el mismo panel

Bea cae tres veces consecutivas en el ‘Se lo doy’ y termina con un ‘Pierde turno’
Mejores momentos | 11 de febrero

Bea cae tres veces consecutivas en el ‘Se lo doy’ y termina con un ‘Pierde turno’

Jorge Fernández se atreve con el Death Metal: “¡Lo haces súper bien!”
Mejores momentos | 11 de febrero

Jorge Fernández se atreve con el Death Metal: “¡Lo haces súper bien!”

Racismo inmobiliario
Racismo Inmobiliario

Racismo inmobiliario en España: "Me ven el nombre y ya me bloquean", la denuncia de Habid

El afectado, con 28 años residiendo en España a sus espaldas y DNI español, asegura que varias agencias se negaron a enseñarle viviendas solo por su nombre.

Receta de pan casero de ajo y queso con orégano, de Joseba Arguiñano
Para 4-6 personas

Receta de pan casero de ajo y queso con orégano, de Joseba Arguiñano

Joseba Arguiñano ha elaborado este pan de ajo de principio a fin, así que sigue sus paso porque también te valdrá como masa de pizza casera y natural.

Arguiñano elabora dorada guisada: una receta ligera, rica en sabor y nutritiva

Arguiñano elabora dorada guisada: una receta ligera, rica en sabor y nutritiva

Edson, 58 años muy bien llevados

Edson, el hombre de 58 años que aparenta ser un adolescente: "Las personas no me creen"

Dos jubilados víctimas de inquiokupas

Dos jubilados 'inquiokupados', arrepentidos de votar al PSOE y financiar a Podemos: "Esto no va de ideología, va de sentido común"

Publicidad