¡Qué barbaridad! Jota gana el Gran Premio y el Bote en el mismo panel

Hasta comenzar este panel, era el concursante del atril azul quien ocupaba el primer lugar en la carrera a la final de La ruleta de la suerte.

En el momento en el que Jota ha comenzado a tirar de La ruleta, se han cambiado las tornas por completo, empezando por el Gran Premio: una barra de sonido valorada en 1.000 euros.

Pero la felicidad suprema ha llegado después de que Jorge Fernández animara a Jota a ir a por el Bote. El del atril amarillo ha seguido su consejo y se ha llevado la alegría de su vida.

¡No te pierdas este momentazo!