La actriz Melani Olivares sobre la discriminación en España: "Más que racistas, que lo somos también, somos clasistas"

La actriz Melani Olivares se sienta en el plató de ‘Más Espejo’ y nos trae la nueva obra en la que participa 'Amigas de verdad', una función de Ana Rivas de lunes a domingo en el teatro Luchana de Madrid y que se podrá disfrutar hasta el próximo 28 de noviembre.

Una obra que trata sobre la sinceridad en la amistad, concretamente sobre que "la sinceridad está sobrevalorada". La actriz confiesa que ha perdido amigas a causa de la sinceridad, aunque resalta que "igual no tanto porque sean sinceras sino porque ha habido una traición".

No solamente puedes encontrar a Olivares en los teatros, sino también con un curso llamado 'La Lanzadera'. Se trata de "una hoja de ruta para actores y actrices que cuando acaban de estudiar no sabemos que hacer, a dónde ir, como se hacen los videobooks, ni como acceder a representantes o páginas independientes para actores y actrices que pueden hacer castings".

Con esa hoja de ruta ofrecen unas pautas para que estos actores emergentes puedan hacer "todo lo que se necesita para poder ser actor". Destaca que "no prometemos trabajo", pero sí las herramientas para que sepan gestionar su carrera.

Su nuevo proyecto

En el caso de los videobooks, asegura que ella está detrás de que el proceso salga bien: "Yo llamo a las empresas que hacen los videobooks que ellos quieren, yo no me llevo nada. Pues les digo que, si hay tres o uno y van a ir más, les digo si le pueden hacer un descuentillo". Con este curso destaca que ha vuelto a decir "los tienes tan cerca, con esa ilusión" que tiene los artistas al comenzar en el mundo del espectáculo. "Estamos haciendo un grupo espectacular", subraya.

En cuanto a la falta de trabajo, comenta que no es que no le llamasen de ningún lado, sino que "de estar haciendo teatro y tele, te quedabas con un proyecto y cuando este acababa en vez de pillar otro de inmediato" pasaban unos meses. Además de que había otros que "se caían y decidían coger a otra". Resalta que "hay que aceptar los noes". "Yo he estado un año de personajes de protas que se han caído en el último momento", revela.

Apunta a que lo único que no le ha cambiado en la vida es la voz. El programa ha recordado un momento televisivo de Olivares y la actriz ha afirmado que se estaba haciendo la pija, "pero que era de Badalona de toda la vida", apunta.

Clasismo en España

Sobre las últimas novedades del caso de la niña de 14 años que se suicidó en Sevilla, donde han pintado los nombres, direcciones y números de teléfono de las tres supuestas acosadores, la actriz ha confesado que ella no sabe como hubiera reaccionado. Aunque hace una reflexión avisando de que "las cosas no se tienen que hacer después".

"Todo esto seguirá pasando mientras los de alrededor lo toleremos". Olivares, madre de tres hijos, cuenta que siempre les dice que "tiene que denunciar, poner el dedo en el agresor, y unir a todos contra el agresor". Uno de esos hijos es Martina. Fue adoptada con tan solo tres meses de Etiopía y, afortunadamente, asegura que "no ha sufrido bullying en el colegio".

Al contrario que la hija de Susanna Griso, de Costa de Marfil, quien tanto la presentadora como la propia menor "ha escuchado comentarios" en campamentos de verano, entre otros lugares. A la actriz no le sorprende que cuando se sale del entorno, se vivan este tipo de situaciones, y sobre todo cuando se enteran de que no es su hija biológica, porque "en este país más que racistas, que lo somos también, somos clasistas".

