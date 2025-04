Denuncian racismo inmobiliario, la discriminación silenciosa en el acceso a la vivienda: "Me discriminan sólo por el nombre"

Aunque cumplen con todos los requisitos económicos y legales, su color de piel, acento o nacionalidad se convierten en razones suficientes para ser rechazados.

Redouane es una de las muchas víctimas del racismo inmobiliario. “Solo de notar que yo soy inmigrante y magrebí, me siento discriminado con respecto a los españoles. Tengo todo en regla, contrato indefinido y experiencia laboral. Me discriminan solo por tener nombre árabe.”

Ibrahima también ha vivido esta situación. “Fuimos a coger una casa, éramos cuatro: tres españoles y yo. El dueño me llamó y me dijo que lo sentía, que lo había cogido otra persona. Las excusas que me daban eran que ya estaba cogida, o que el precio era muy alto. Me siento discriminado. Somos negros, somos de África.”

Las excusas varían: el piso ya está alquilado, el precio ha cambiado o simplemente no contestan. Redouane denunció en 2020 tras ser ignorado sin justificación, mientras su amigo español obtenía una respuesta inmediata.

La pregunta sigue en el aire: ¿Cómo demostrar que un rechazo es por racismo? El debate sobre esta discriminación silenciosa está más vigente que nunca.

