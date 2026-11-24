La angustia de Begoña sigue creciendo en Sueños de libertad. Mientras conversa con Andrés, suena el teléfono que lleva días esperando, hasta el punto de dormir con él en la mano. Al otro lado escucha la voz de Antonia y pregunta desesperadamente por el paradero de sus hijos.

Sin embargo, justo cuando la niñera está a punto de contarle que su marido los tiene secuestrados, la comunicación se corta. La incertidumbre vuelve a apoderarse de Begoña, aunque haber escuchado su voz le da motivos para mantener la esperanza.