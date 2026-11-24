El debate a ocho de los portavoces parlamentarios en RTVE ha dejado claro las fuertes discrepancias que tienen los diferentes bloques políticos en materia de vivienda, aunque todos han defendido la urgencia de afrontar un problema que es una de las principales preocupaciones de los españoles. La portavoz del PP, Ester Muñoz, ha reprochado que el Gobierno "y sus cómplices" hayan acudido al debate "como si no hubieran gobernado ocho años" y que en este tiempo lo único que hayan hecho haya sido legislar para dificultar el acceso a la vivienda.

El portavoz socialista, Patxi López, que ha criticado a PP, Vox y Junts por votar en contra de los decretos de vivienda, criticando que sus propuestas sólo vayan enfocadas a los que quieren hacer negocio con este derecho. Por su parte, los portavoces de ERC, Gabriel Rufián, y EH Bildu, Oskar Martute, han instado a intervenir y regular el mercado mientras que el candidato por Madrid de Frente Amplio, Emilio Delgado, ha señalado que el problema de la vivienda "es brutal pero no irresoluble", emplazando a construir vivienda y a regular, "todo a la vez".

También, la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha alertado de que no tiene "no tiene ningún sentido hablar de estado bienestar" cuando hay una "ciudad invadida" en referencia a Ceuta. Millán se ha negado a debatir con el portavoz de Bildu durante todo el debate.

Reproches de bloques izquierda-derecha

Las representantes de PP y Vox en el debate electoral a ocho en RTVE han llamado "cómplices" a los representantes de los partidos que apoyaron esta legislatura el Gobierno de Pedro Sánchez, mientras que los candidatos de PSOE, Frente Amplio, ERC y EH Bildu les han reprochado que rechazaran en el Congreso a todas las medidas de política social.

La portavoz del PP, Ester Muñoz, ha lamentando que los cuatro candidatos de la izquierda estuvieran presumiendo de la marcha de la economía, "como si viviéramos en Suiza", cuando hay problemas sociales "y estos señores de la izquierda llevan gobernando ocho años".

"Han votado en contra de todo porque creían que así fastidiaban al Gobierno, pero estaban fastidiando a la gente", ha resumido Patxi López, candidato del PSOE. Oskar Matute, de EH Bildu, ha dicho que "la derecha extrema y la extrema derecha" han votado en contra del escudo social y de todas las medidas y que "siempre buscaban un argumento" para justificarlo, mientras que Emilio Delgado, del Frente Amplio, ha recordado que PP y Vox "aplaudían" la guerra de Irán.

En el mismo sentido, Gabriel Rufián, de ERC, ha recriminado a PP y Vox que sus votaciones hayan atentado contantemente "contra la gente", y que, en cambio, se llamen a sí mismos "patriotas". Rufián ha añadido en ese grupo a Junts, sin que su representante, Miriam Nogueras, se haya sentido aludida, como tampoco la candidata del PNV, Maribel Vaquero.

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