Quita de la deuda
¿Qué es la quita de la deuda? Espejo Público lo explica en segundos
Una explicación gráfica y rápida de lo que significa la condonación de la deuda a las comunidades autónomas aprobada por el Gobierno y que rechaza el Partido Popular.
En otoño de 2023 Esquerra Republicana y el PSOE firmaron un documento donde se establecían una serie de condiciones a cumplir a cambio de que los republicanos apoyaran la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Una de esas condiciones era la condonación de parte de la deuda catalana. En concreto, alrededor de 15.000 millones de euros, el 20% de su deuda.
Todas las Comunidades Autónomas deben dinero al Estado y lo que viene a hacer el Gobierno ahora es "perdonarles" una parte de ese dinero. El ejecutivo asume esos 15.000€ de Cataluña, otros tantos de Madrid, Comunidad Valenciana, La Rioja...y así con todas.
Esa deuda ahora se la queda el Estado y eso significa que va a tener menos dinero disponible para poder dedicarlo a servicios públicos como sanidad o educación. Y si esa deuda la asume el Estado significa que, por ende, la asumimos todos los españoles.
Deuda por habitante
Si diferenciamos la cifra de deuda por habitante, Cataluña es la comunidad donde se condona más deuda por habitante. He aquí el problemas. Que el resto de comunidades se quejan de ello. A Madrid, por ejemplo, se le condonan casi 1000 euros menos por habitante, por eso la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, asegura que su comunidad está siendo agraviada.
Los consejeros de Hacienda de las comunidades gobernadas por el Partido Popular se plantaron y dijeron NO a esa quita de la deuda, salvo La Rioja, que sí ha querido aceptarla de buen grato.
Finalmente, a pesar de las quejas. todas las Comunidades Autónomas recibirán ese alivio en la deuda que asumirá el Estado.
