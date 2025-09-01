Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Familia Real

Los próximos meses de la princesa Leonor en la Academia General del Ejército del Aire: La última fase, un vuelo en solitario"

Espejo Público a analizado lo que tiene por delante la Princesa de Asturias en su última etapa de formación en las Fuerzas Armadas. Leonor se ha incorporado este lunes a la academia del Ejército del Aire, en San Javier, Murcia.

Princesa Leonor

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

La periodista Gema López adelantaba la información minutos antes de conectar en directo con la Academia General del Ejército del Aire y del Espacio, donde ha ingresado la princesa Leonor. Está situada en la localidad de San Javier, en la provincia de Murcia, el mismo lugar en el que se instruyó Felipe VI entre los años 1987 y 1988.

Espejo Público ha hecho un análisis de cómo serán los próximos meses para la princesa Leonor, mientras dure su formación en esta academia. Última fase de su instrucción militar tras haber superado las dos anteriores, en las Academias del Ejército de Tierra, en Zaragoza, y su travesía a bordo del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano.

La princesa tuvo precisamente en este mismo lugar su primer papel oficial como heredera al trono de España hace 11 años, con apenas 8. El año pasado (2024) el primero en solitario. Luego vendrían muchos otros.

"Una compañera más"

La Princesa comenzará sus días con los madrugones propios de los soldados, con el clásico toque de Diana. Así se iniciarán largos días de una formación muy intensa, de clases teóricas de telecomunicaciones, instrumental y pilotaje de aeronaves militares. El objetivo es que Leonor de Borbón termine siendo capaz de volar el mismo avión que pilotó su padre, el rey Felipe VI, después de superar muchas horas de simulador, al menos 50. El modelo es el Pilatus PC-21, una pequeña aeronave monomotor de hélice.

Uno de los mandos encargados de la formación de los cadetes en el centro, ha expresado que será tratada como "una compañera más".

En el plató de Más Espejo, no todos se verían capaces de asumir el resto de aprender a pilotar un avión tras una formación intensiva.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Los vecinos de Hortaleza tras la violación cerca del centro de acogida: "Pasa una chica y se meten con ella"

Vecinos Hortaleza
Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Joaquín Sánchez y Susana Saborido descubren su lado más personal

Joaquín Sánchez y Susana Saborido descubren su lado más personal: “Joaquín es más cariñoso, yo lo soy un poquito”

Princesa Leonor

Los próximos meses de la princesa Leonor en la Academia General del Ejército del Aire: La última fase, un vuelo en solitario"

¿Cena ligera o almuerzo exprés? Elabora la receta de tortilla vaga de gambas de Arguiñano sin renunciar a lo saludable

Cena perfecta: tortilla vaga de gambas de Karlos Arguiñano

Casarecce con pesto, judías verdes y patata, la receta italiana de Arguiñano: "Sencilla, de temporada y con ingredientes muy baratos"
Para 4 personas

Una receta de pasta atípica: casarecce con pesto, judias verdes y patata de Arguiñano

Javier Medina
Vivienda

¿Hay que inculcar a los jóvenes la cultura del esfuerzo? Javier tiene ocho pisos con 30 años: "Doy el servicio que no da el Estado"

Vecinos Hortaleza
Agresión sexual

Los vecinos de Hortaleza tras la violación cerca del centro de acogida: "Pasa una chica y se meten con ella"

Los vecinos denuncian la situación tras la violación a una menor en la madrugada del domingo.

Afectado incendios Ourense
Incendios

Carlos personifica el drama de los incendios tras haberlo perdido todo: "Las administraciones podrían dejarnos hacer más"

Carlos es ganadero en Ourense y los incendios le han arrebatado su forma de vida. Ha relatado lo ocurrido en su municipio y reivindica que se tomen las medidas necesarias al mismo tiempo que denuncia que las autoridades no les permiten llevar a cabo acciones de prevención en el monte.

Vacaciones hostelería

La hostelería, ¿un trabajo con pocas vacaciones?: "Está descompensado, nuestra profesión quema mucho"

Rueda

Las denuncias de Alfonso Rueda, presidente de Galicia, sobre la gestión de los incendios: "No vale que el problema sea solo de la comunidad autónoma"

Mañueco

Mañueco, sobre el desastre de los incendios: "Nadie puede pensar que se ha hecho todo perfectamente"

Publicidad