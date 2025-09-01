Familia Real
Los próximos meses de la princesa Leonor en la Academia General del Ejército del Aire: La última fase, un vuelo en solitario"
Espejo Público a analizado lo que tiene por delante la Princesa de Asturias en su última etapa de formación en las Fuerzas Armadas. Leonor se ha incorporado este lunes a la academia del Ejército del Aire, en San Javier, Murcia.
La periodista Gema López adelantaba la información minutos antes de conectar en directo con la Academia General del Ejército del Aire y del Espacio, donde ha ingresado la princesa Leonor. Está situada en la localidad de San Javier, en la provincia de Murcia, el mismo lugar en el que se instruyó Felipe VI entre los años 1987 y 1988.
Espejo Público ha hecho un análisis de cómo serán los próximos meses para la princesa Leonor, mientras dure su formación en esta academia. Última fase de su instrucción militar tras haber superado las dos anteriores, en las Academias del Ejército de Tierra, en Zaragoza, y su travesía a bordo del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano.
La princesa tuvo precisamente en este mismo lugar su primer papel oficial como heredera al trono de España hace 11 años, con apenas 8. El año pasado (2024) el primero en solitario. Luego vendrían muchos otros.
"Una compañera más"
La Princesa comenzará sus días con los madrugones propios de los soldados, con el clásico toque de Diana. Así se iniciarán largos días de una formación muy intensa, de clases teóricas de telecomunicaciones, instrumental y pilotaje de aeronaves militares. El objetivo es que Leonor de Borbón termine siendo capaz de volar el mismo avión que pilotó su padre, el rey Felipe VI, después de superar muchas horas de simulador, al menos 50. El modelo es el Pilatus PC-21, una pequeña aeronave monomotor de hélice.
Uno de los mandos encargados de la formación de los cadetes en el centro, ha expresado que será tratada como "una compañera más".
En el plató de Más Espejo, no todos se verían capaces de asumir el resto de aprender a pilotar un avión tras una formación intensiva.
