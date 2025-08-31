Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Casa Real

La Princesa Leonor ingresa en la Academia General del Aire para completar su formación militar

La hija mayor de los Reyes entrará como alférez y será "una alumna más" dentro de la Academia de San Javier.

La princesa Leonor llega con el resto de guardiamarinas a Las Palmas de Gran Canaria, en el buque escuela de La Armada ‘Juan Sebastián Elcano’

La Princesa Leonor ingresa en la Academia General del Aire para completar su formación militar | Europa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

La princesa Leonor va a iniciar en la Academia General del Aire, en San Javier (Murcia), el último curso de los tres que formaban parte de su formación militar como futura capitana general de las Fuerzas Armadas cuando acceda al trono.

Tras su paso por la Academia General del Ejército de Tierra en Zaragoza y por la Escuela Naval Militar de Marín en Pontevedra el curso pasado, que incluyó seis meses de navegación a bordo del buque escuela 'Juan Sebastián Elcano', la alférez Borbón ingresa como alumna de cuarto curso para formarse como piloto.

Como ya ocurrió primero con su abuelo, Juan Carlos I, y posteriormente con su padre, Felipe VI, la futura heredera al trono ha recibido una formación adaptada para ella con la que poder familiarizarse con el funcionamiento de los tres ejércitos y poder cumplir con la labor que está llamada a desempeñar en un futuro.

En San Javier, la princesa Leonor se instruirá para pilotar los nuevos aviones de entrenamiento PC-21 Pilatus. Estos aparatos turbohélice han tomado el relevo a los C-101. Precisamente, en los C-101, tanto su abuelo como su padre aprendieron a pilotar.

El director de la Academia, el coronel Luis González Asenjo, no ha querido detallar los plazos del entrenamiento de la alférez Borbón ni cuándo podría producirse su primer vuelo junto a su instructor.

Entrenamiento como piloto

Para tomar el primer vuelo, suele transcurrir entre un mes y un mes y medio desde que se inicie el curso. Durante ese tiempo, los alumnos reciben la formación técnica sobre el aparato que luego tendrán que poner en práctica en los simuladores.

En un inicio, el aprendizaje se realiza con un simulador CBT. Este simulador cuenta con la particularidad de que es más sencillo y que cuenta con tres pantallas que brindan imágenes de lo que sería el exterior y una réplica de los mandos.

Después de este simulador, pasan al FTD, uno más avanzado que replica la cabina del Pilatus y brinda una visión de 180 grados. Con este simulador, el alumno tiene una experiencia casi real de lo que supone pilotar uno de estos aparatos.

Tras esta formación inicial, se produce el primer vuelo, siempre acompañado de un instructor. Una vez que esto ocurre, los vuelos reales continúan combinándose con las clases en el simulador, hasta completarse alrededor de 50 o 60 horas en cada una de estas modalidades.

La 'suelta', tal y como se denomina en la jerga aeronáutica al primer vuelo en solitario, se produce cuando se considera que el piloto está preparado. Normalmente, este primer vuelo se desarrolla dependiendo de las destrezas y capacidades demostradas por los alumnos. De la misma manera, tampoco se ha querido confirmar si la princesa Leonor va a volar en solitario o no.

Una alumna más en la Academia de San Javier

Al igual que en las anteriores, en San Javier dejan claro que la princesa de Asturias será "una alumna más". Así, compartirá camareta con otras tres alumnas y estará sujeta a los rígidos horarios de la escuela, con toque de diana a las 6.30 horas de la mañana, clases hasta las 18 horas y silencio desde las 22.30.

La hija mayor de los Reyes tendrá las tardes libres para estudiar o salir a pasear por las localidades cercanas a la base y podrá salir los fines de semana, además de las vacaciones de Navidad y de Semana Santa, como el resto de los alumnos.

Una vez finalice el curso, alrededor del próximo mes de julio, la Princesa de Asturias habrá completado su formación militar y podrá iniciar su formación universitaria.

En cuanto a la formación universitaria, aún no se ha anunciado qué estudios va a realizar, aunque todo apunta a que lo hará en alguna universidad española, como ya sucedió con su padre, que estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Oscar Puente sobre la última incidencia en los trenes: "Se debe a la falta de inversión de hace unos años"

Imagen de Oscar Puente

Publicidad

España

Alberto Núñez Feijóo en un acto esta mañana

Viajes internacionales, comparecencias en el Congreso y reunión de cúpula: arranca la primera semana de septiembre

La princesa Leonor llega con el resto de guardiamarinas a Las Palmas de Gran Canaria, en el buque escuela de La Armada ‘Juan Sebastián Elcano’

La Princesa Leonor ingresa en la Academia General del Aire para completar su formación militar

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la inauguración del curso político del PP, en la Carballeira de San Xusto, a 31 de agosto de 2025, en Cerdedo-Cotobade, Pontevedra, Galicia (España).

Feijóo: "España no es un Estado fallido, lo que falla es el Gobierno central"

Imagen de Oscar Puente
Averías trenes

Oscar Puente sobre la última incidencia en los trenes: "Se debe a la falta de inversión de hace unos años"

Imagen de archivo de Maria Jesús Montero y de Juan Bravo.
Política

El Gobierno condonará 83.252 millones de deuda autonómica: Andalucía y Cataluña, las grandes beneficiadas

El ministro Óscar López
Política

El Gobierno redobla su ofensiva contra el PP a cuenta de la gestión de los incendios

Varios ministros acusan a los populares de no asumir sus competencias y de criticar al Gobierno aunque este atendiera a sus peticiones de medios. Una batalla en la que la ministra de Trabajo se pone de perfil porque "las reyertas políticas no apagan incendios"

El Gobierno declara la contingencia migratoria en Canarias, Ceuta y Melilla para trasladar a 4.000 menores no acompañados
Contingencia migratoria

El Gobierno declara la contingencia migratoria en Canarias, Ceuta y Melilla para trasladar a 4.000 menores no acompañados

El Gobierno ha declarado este viernes la contingencia migratoria en Canarias, Ceuta y Melilla tras superar el triple de su capacidad de acogida de menores no acompañados. La medida permitirá trasladar a unos 4.000 menores a otras comunidades autónomas de la Península.

Imagen de archivo de Luis Planas

Planas cifra en 35.400 las hectáreas agrarias arrasadas y promete ayudas a los productores

Mañueco defiende el operativo contra los incendios mientras la oposición exige su dimisión

Mañueco defiende el operativo contra los incendios mientras la oposición exige su dimisión

Torres replica Abascal que Open Arms es barco de rescate: "Si rescatara a sus padres o hijos ¿querría también hundirlo?"

Open Arms responde a la ofensiva de Abascal: "Ser atacados por los enemigos del mundo es una medalla"

Publicidad