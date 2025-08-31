La Princesa Leonor ingresa en la Academia General del Aire para completar su formación militar

La princesa Leonor va a iniciar en la Academia General del Aire, en San Javier (Murcia), el último curso de los tres que formaban parte de su formación militar como futura capitana general de las Fuerzas Armadas cuando acceda al trono.

Tras su paso por la Academia General del Ejército de Tierra en Zaragoza y por la Escuela Naval Militar de Marín en Pontevedra el curso pasado, que incluyó seis meses de navegación a bordo del buque escuela 'Juan Sebastián Elcano', la alférez Borbón ingresa como alumna de cuarto curso para formarse como piloto.

Como ya ocurrió primero con su abuelo, Juan Carlos I, y posteriormente con su padre, Felipe VI, la futura heredera al trono ha recibido una formación adaptada para ella con la que poder familiarizarse con el funcionamiento de los tres ejércitos y poder cumplir con la labor que está llamada a desempeñar en un futuro.

En San Javier, la princesa Leonor se instruirá para pilotar los nuevos aviones de entrenamiento PC-21 Pilatus. Estos aparatos turbohélice han tomado el relevo a los C-101. Precisamente, en los C-101, tanto su abuelo como su padre aprendieron a pilotar.

El director de la Academia, el coronel Luis González Asenjo, no ha querido detallar los plazos del entrenamiento de la alférez Borbón ni cuándo podría producirse su primer vuelo junto a su instructor.

Entrenamiento como piloto

Para tomar el primer vuelo, suele transcurrir entre un mes y un mes y medio desde que se inicie el curso. Durante ese tiempo, los alumnos reciben la formación técnica sobre el aparato que luego tendrán que poner en práctica en los simuladores.

En un inicio, el aprendizaje se realiza con un simulador CBT. Este simulador cuenta con la particularidad de que es más sencillo y que cuenta con tres pantallas que brindan imágenes de lo que sería el exterior y una réplica de los mandos.

Después de este simulador, pasan al FTD, uno más avanzado que replica la cabina del Pilatus y brinda una visión de 180 grados. Con este simulador, el alumno tiene una experiencia casi real de lo que supone pilotar uno de estos aparatos.

Tras esta formación inicial, se produce el primer vuelo, siempre acompañado de un instructor. Una vez que esto ocurre, los vuelos reales continúan combinándose con las clases en el simulador, hasta completarse alrededor de 50 o 60 horas en cada una de estas modalidades.

La 'suelta', tal y como se denomina en la jerga aeronáutica al primer vuelo en solitario, se produce cuando se considera que el piloto está preparado. Normalmente, este primer vuelo se desarrolla dependiendo de las destrezas y capacidades demostradas por los alumnos. De la misma manera, tampoco se ha querido confirmar si la princesa Leonor va a volar en solitario o no.

Una alumna más en la Academia de San Javier

Al igual que en las anteriores, en San Javier dejan claro que la princesa de Asturias será "una alumna más". Así, compartirá camareta con otras tres alumnas y estará sujeta a los rígidos horarios de la escuela, con toque de diana a las 6.30 horas de la mañana, clases hasta las 18 horas y silencio desde las 22.30.

La hija mayor de los Reyes tendrá las tardes libres para estudiar o salir a pasear por las localidades cercanas a la base y podrá salir los fines de semana, además de las vacaciones de Navidad y de Semana Santa, como el resto de los alumnos.

Una vez finalice el curso, alrededor del próximo mes de julio, la Princesa de Asturias habrá completado su formación militar y podrá iniciar su formación universitaria.

En cuanto a la formación universitaria, aún no se ha anunciado qué estudios va a realizar, aunque todo apunta a que lo hará en alguna universidad española, como ya sucedió con su padre, que estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid.

