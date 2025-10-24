Antena 3 LogoAntena3
El programa prepara un programa inolvidable para celebrar una cifra de emisiones espectacular.

El Hormiguero, el programa más visto de la televisión, alcanza las 3.000 emisiones el próximo lunes y prepara una noche inolvidable llena de emociones. Con Laura Pausini como invitada especial, Pablo Motos será el maestro de ceremonias en una velada que promete.

Las risas, los momentos únicos y las grandes sorpresas están aseguradas en un programa de lo más especial. ¡Únete a la fiesta el lunes a las 21:45 horas en Antena 3!

Grandes sorpresas y una noche muy especial: así celebrará El Hormiguero sus 3.000 programas

Vuelve a ver la entrevista completa a Isabel Preysler en El Hormiguero

El enfado de Isabel Preysler con Tamara Falcó el día que conoció a Mario Vargas Llosa: "¡Cómo se te ocurre!"

Isabel Preysler, sobre su infidelidad a Carlos Falcó por Miguel Boyer: "Me sigue doliendo"
Desde hurgar en su basura, hasta obligarle a viajar en el maletero: el idilio de Isabel Preysler con los paparazzi
Los cuidados de Isabel Preysler y sus intervenciones quirúrgicas: "Mi nariz es mi tortura"
La invitada ha relatado cómo se mantiene tan bien con su edad y cuáles son los retoques que se ha hecho con el paso de los años.

Isabel Preysler, sobre la mala relación de Julio Iglesias con su hijo Enrique: "No se portó como debería"
La celebrity ha hablado sobre cada uno de sus hijos, desde Chabeli hasta Tamara pasando por Julio José y centrándose en cómo descubrió la vocación de Enrique por la música.

"Le conocí en una fiesta de Tomás Terry": así surgió el amor entre Isabel Preysler y Julio Iglesias

El Hormiguero cumple 3.000 programas y lo celebra por todo lo alto: estos serán los próximos invitados

La mala suerte se ceba con Rosa: dos grandes desaciertos la condenan en El Rosco

