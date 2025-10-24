Grandes sorpresas y una noche muy especial: así celebrará El Hormiguero sus 3.000 programas

El Hormiguero, el programa más visto de la televisión, alcanza las 3.000 emisiones el próximo lunes y prepara una noche inolvidable llena de emociones. Con Laura Pausini como invitada especial, Pablo Motos será el maestro de ceremonias en una velada que promete.

Las risas, los momentos únicos y las grandes sorpresas están aseguradas en un programa de lo más especial. ¡Únete a la fiesta el lunes a las 21:45 horas en Antena 3!