Grandes sorpresas y una noche muy especial: así celebrará El Hormiguero sus 3.000 programas
El programa prepara un programa inolvidable para celebrar una cifra de emisiones espectacular.
El Hormiguero, el programa más visto de la televisión, alcanza las 3.000 emisiones el próximo lunes y prepara una noche inolvidable llena de emociones. Con Laura Pausini como invitada especial, Pablo Motos será el maestro de ceremonias en una velada que promete.
Las risas, los momentos únicos y las grandes sorpresas están aseguradas en un programa de lo más especial. ¡Únete a la fiesta el lunes a las 21:45 horas en Antena 3!
