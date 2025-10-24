César arrincona a Octavio en busca de respuestas… ¡y un disparo lo interrumpe todo!

César no soporta que Octavio esté libre. El empresario se ha salido con la suya al no haber pruebas concluyentes de que él fuese el responsable de la muerte de Estrella, y el mexicano no aguanta más.

César quiere respuestas, y las quiere ya. Sorprende a Octavio en el camino y se lo lleva a solas al acantilado. Los nervios estaban a flor de piel: César le pide que confiese sus crímenes, que él mató a sus padres, pero Octavio se defiende una y otra vez.

El mexicano pierde la paciencia y la discusión sube de tono. César agarra y zarandea a Octavio, la tensión puede con ellos, y al empresario le cuesta respirar. Pero César conseguirá de una manera u otra lo que busca, llegando incluso a amenazar al empresario con tirarlo por el acantilado.

“Yo no maté a tu padre, es lo que Saúl quiere que pienses”, le repite Octavio, pero César no cree nada de lo que le dice. Octavio también pierde la paciencia y se cierra en banda. “Nunca sabrás quién lo mató. No voy a decir nada, vamos, ¡tírame!”.

En ese momento, la mirada de César está perdida, dispuesto a acabar con todo, pero un disparo lo cambia todo. La confusión reina en el ambiente. ¡Alguien ha disparado a Octavio! El empresario está sangrando por el pecho, ¿será este su fin?