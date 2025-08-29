Javier Portillo asegura que la relación entre Felipe VI y Pedro Sánchez está rota: "Hay una orden no escrita"

Las informaciones con las que cuenta Javier Portillo, periodista del periódico 'La Razón', según él mismo cuenta, tienen como fuente la propia Casa Real. A raíz de las mismas se deduce que la 'grieta' entre Moncloa y Zarzuela es un hecho.

Portillo afirma que en el seno de la Casa Real existe una "orden no escrita" que pretende apartar en la medida de lo posible a Felipe VI de Pedro Sánchez, y limitar su coincidencia a lo estrictamente protocolario que contemplan las relaciones institucionales marcadas por la Constitución.

La valoración que expresaba el periodista que más allá de eso "la relación personal está rota", y añadía: "No hay ningún tipo de entendimiento"

El punto de inflexión

Javier Portillo ha afirmado que existe un momento concreto que supuso un antes y un después en la relación entre el jefe del Estado y el del Gobierno. Este acontecimiento no sería otro más que el conocido como 'motín de Paiporta'. Los disturbios que ocurrieron durante la visita de los Reyes, los presidente del Ejecutivo y de la Generalitat, en palabras del periodista, marcaron mucho en Presidencia del Gobierno y en Zarzuela.

"Con la España calcinada no se han querido repetir esas imágenes", expresaba Javier, que apuntillaba: "No hay más relación más allá de lo estrictamente protocolario"

"No podemos tener un presidente del Gobierno que teme la calle"

Casimiro García-Abadillo, director del medio 'El independiente', considera que la lógica institucional sería que la visita de los Reyes a las zonas afectadas por los incendios hubiera contado con la presencia también de Sánchez: "Ante un drama como este, el presidente del Gobierno tiene que acompañar al Rey, estar con él y saludar a la gente".

"Ha conseguido eludir la responsabilidad de viajar con los Reyes", sentenciaba por su parte el periodista de 'La Razón' sobre Pedro Sánchez, al mismo tiempo que advertía que la intención de esa orden no escrita que atrubuía a Zarzuela, sería la de apartar al Rey de esa crispación que surge en torno a Sánchez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.