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María, inquilina indignada por la prórroga de los alquileres: "Tiene guasa que esta propuesta venga de Yolanda Díaz que vive en una casa de 480 metros pagada por todos nosotros"

Las medidas de vivienda impulsadas por Sumar incluyen la prórroga de dos años del contrato del alquiler y el bloqueo de la especulación inmobiliaria.

Imagen de María y Javier

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Alba Gutiérrez
Publicado:

El decreto con medidas para hacer frente a la crisis de la vivienda que impulsó el partido liderado por Yolanda Díaz se ha convertido en una patata caliente de la que el PSOE no quiere encargarse.

Ese nuevo paquete de medidas incluye la prórroga por dos años de los contratos de alquiler y un mecanismo para evitar márgenes injustificados para las grandes empresas.

Tal y como detalló la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, han "conseguido ampliar el escudo social controlando los márgenes empresariales, prorrogando los alquileres y ampliando la protección a los trabajadores y trabajadoras".

No obstante, no todos están de acuerdo con las palabras de la ministra de Trabajo. En el plató de Espejo Público, se han enfrentado María, una joven que vive de alquiler y Javier, un propietario de 11 pisos, para abordar las nuevas medidas de vivienda.

"La prórroga de los contratos es muy peligrosa"

En concreto, Javier está en contra de las declaraciones de Díaz. Según Javier, "la prórroga de los contratos es muy peligrosa". Precisamente, para que esa medida no le afecte, Javier ha decidido "sacar seis viviendas al mercado a través del Código Civil para evitar que el Gobierno decida las condiciones que pacte con el inquilino".

En contraposición, María va a solicitar la prórroga a su casero. Asimismo, ha animado a otros inquilinos a pedirlo y ha detallado que "desde plataformas de partidos políticos como Sumar, Más Madrid o desde el Sindicato de Inquilinos, pueden ayudarles a rellenar los formularios", ya que "cada caso es distinto".

Sobre las palabras del abogado especializado en derecho a la vivienda, Javier Rubio, el propietario ha considerado que habrá "que ver la validez que tiene esta medida" e ironiza con el éxito del Sindicato de Inquilinos.

Ante esa ironía, María ha detallado que "cuando hay crisis y guerra, los márgenes de beneficio de los propietarios aumentan". Así que, afirma, "no hay inseguridad jurídica".

"Estas medidas se toman pensando en las personas que con salarios de 1.200 euros tienen que pagar alquileres a precios altísimos"

Sobre esos márgenes de beneficio, Javier detalla que "el que más recauda en el sector inmobiliario es el Estado" y asegura que le hace gracia que esta propuesta "venga de Yolanda Díaz que vive en una casa de más de 400 metros cuadrados pagado por los impuestos de nosotros".

Por otro lado, María considera que las palabras de Javier son "populistas" y esas políticas se hacen "pensando en las personas que con salarios de 1.200 euros, se dedican a poner pisos de alquiler a precios muy altos".

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