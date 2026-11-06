Así están las encuestas y los sondeos de las elecciones generales tras el accidente de trenes, la crisis de Ceuta y la vivienda: "El voto se decide en los últimos días"

El pasado 5 de octubre Pedro Sánchez convocó elecciones generales anticipadas. Casi un mes después, la vorágine de los acontecimientos hace pensar que ha pasado mucho más tiempo. Cuando faltan 24 días para el 29 de noviembre repasamos qué dicen las encuestas sobre cada partido y lo hacemos de la mano de Adrián Lardiez, director de Información Parlamentaria de Demócrata.

El portal digital Demócrata, especializado en información parlamentaria y actividad legislativa, ha desarrollado un agregador de encuestas en el que se aprecia la evolución de los sondeos publicados semana tras semana. "Es una fotografía común", explica Lardiez para después reconocer que, mirando el gráfico, parece que "el agua está mansa". Y, ¿a qué se debe? Pues la "clave está en que nosotros lo que vemos es una fotografía común. Para identificar si está habiendo o no correcciones más ágiles hay que comparar diferentes períodos de la misma encuestadora. Nosotros al final cogemos todo, vemos el mapa completo".

Sentencia Ábalos

El recorrido comienza la semana del 23 junio. Parece ya muy lejano, pero aquel lunes 22 se conocía la sentencia que condenaba al exministro José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión. Tomando ese punto de partida, el PP recogía el 32,4% de los votos, según los sondeos, el PSOE el 27,1%, Vox 17,3% y Frente Amplio, por aquel entonces Sumar, un 6,3%.

Entrada masiva de migrantes a Ceuta

Un mes después, Ceuta sufre una la avalancha de migrantes. El 30 y el 31 de julio, más 80.000 personas entran de forma irregular en la ciudad autónoma desatándose la peor crisis migratoria de los últimos años. Lardiez explica que "Ceuta sí que marcó un hito que impactó en esas proyecciones de las encuestas". En la semana del 18 de agosto, el PP alcanzaría según las encuestas el 33,9% de los votos, mientras que el PSOE bajaría un punto hasta el 26,1%. Vox conseguiría el 17,2% y Frente Amplio bajaría hasta el 5,8%.

Acampada Puerta del Sol y convocatoria electoral

Con el paso de las semanas y pese a las críticas al Gobierno por su tardía gestión, los sondeos volvieron a mostrarse más o menos estables. El siguiente acontecimiento marcado en rojo en el calendario se desató con el desahucio de Maricarmen, el germen para las protestas por la crisis de la vivienda que se vive en nuestro país y que provocó una multitudinaria acampada en la Puerta de Sol que fue desalojada esta semana.

La noche del 26 de septiembre, tras una protesta masiva, centenares de personas decidieron pernoctar en la céntrica plaza madrileña comenzando una acampada que recordaba al 15-M. El ritmo de los acontecimientos entonces fue frenético. En tan solo 9 días se inició la acampada, se presentaron dos decretos de vivienda que el Congreso tumbó por los votos en contra de PP, Vox y Junts y Pedro Sánchez convocó de forma adelantada las elecciones generales.

"Hay que tener en cuenta dos fases. La primera es hasta que hay una convocatoria electoral, hasta ese momento los bloques se mantienen estables y no se percibe ningún tipo de giro. Todo esto sí que se acelera cuando se convocan elecciones. Sí que hay un balanceo y un dinamismo. El PSOE desde esas está al alza ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una corrección mínima en las últimas semanas al final lo vamos a ver en encuestadoras, pero lo que es la proyección más general veremos que la dinámica sigue siendo favorable hacia un PSOE un poco al alza. ¿Cuándo veremos esas correcciones? Todavía hay que ver cómo se asienta en los próximos días la tragedia ferroviaria y si el PP es capaz de asumir esos votos o continúa llevándoselos VOX al alza", dice el experto.

Así pues en la semana del 13 de octubre ya se aprecia esa tendencia al alza que daba esperanzas a Pedro Sánchez y a los suyos. Mientras el PP bajaba al 31,7% de los votos, el PSOE recortaba distancias hasta el 26,8%. Vox también crecía hasta el 18,6% y Frente Amplio se situaba en el 6,3%.

Accidente de trenes

Revisamos la pasada semana. El PSOE lo había fiado todo a su "campaña del amor", mientras el PP seguía defendiendo la necesidad de cambio. Pero el miércoles, pasadas las 8:30 horas, dos trenes chocaban en Urda, Toledo, protagonizando una de las mayores tragedias de la alta velocidad en España. "Anticipar o aventurar algún tipo de escenario en política en los últimos años he aprendido a no hacerlo para no pillarme los dedos. El PSOE está al alza desde la convocatoria. ¿Cómo le afectará la tragedia ferroviaria? Lo veremos en los próximos días viendo también y analizando cómo afecta la decisión de Óscar Puente de dimitir. Vemos que el PP está al alza, que Vox está disparado y Frente Amplio falta que entre en juego de campaña ya con su candidata. Hacer un pronóstico ahora es aventurarse demasiado porque puede pasar de todo. El mapa, la ruta, lo que es la foto común, es un PP que lidera las encuestas, muy cerca el PSOE y un Vox que parece que se acerca aunque esta todavía en una tercera posición estable", indica Adrián Lardiez.

Además, el experto recuerda: "Las campañas electorales, bajo mi punto de vista, cada vez deciden más el voto" y añade: "Lo que sí vemos es que al final el voto se decide en los últimos días. Inclusive hay estudios que así lo dicen, en el mismo día de emitir la papeletea, porque una cosa es que tu sientas que tienes que votar a una fuerza política por un apego, una desazón o una identidad social y otra cuestión es meter la papeleta. Esto pasó mucho con Podemos y Ciudadanos en 2015. Al final sí que creo que las encuestas nos sirven para ver el mapa, pero al final todo está abierto y se pueden introducir variables. Hay muchos elementos que son variables", señala.

Simulador electoral

A través de esta herramienta interactiva, también podrás acceder a un simulador electoral para hacer tu propio pronóstico de los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre. A través del botón 'Participa', tienes la posibilidad de configurar tu propio reparto de los 350 escaños en el Congreso de los Diputados. También te ofreceremos un gráfico que muestra con la media de los resultados que prevén el resto de los usuarios.