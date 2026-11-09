Esta noche, en En tierra lejana: Alya le suplica a Boran que la deje ser feliz con Cihan

Alya le suplica a Boran que acepte que su historia de amor ha terminado. Le donó un riñón porque es el padre de su hijo y siempre ha querido que sobreviviera, pero eso no significa que quiera recuperar su matrimonio. Ahora, su vida está junto a Cihan y no quiere que su hijo pague las consecuencias de esta situación.

Boran, sin embargo, se aferra a la posibilidad de recuperarla y le propone dejar atrás el pasado para empezar de nuevo. Cihan le recuerda que ella ya le ha dicho muchas veces que no le quiere, pero Boran no parece dispuesto a escuchar a nadie.

Desesperada, Alya le pide que no les haga daño y que permita a Cihan Deniz crecer sin quedar en medio del conflicto entre sus padres. Le asegura que Boran siempre tendrá un lugar en sus vidas como padre de su hijo, pero que ella quiere seguir al lado de Cihan como su mujer.

¿Acabará aceptando Boran la decisión de Alya? Esta noche, capitulazo de En tierra lejana, a las 23 horas en Antena 3. Y ya disponible en atresplayer.