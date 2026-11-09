Ni ultraprocesados ni comida basura: qué alimentos pueden beneficiar tu salud mental cuando estás triste

Cuando estamos más bajos de ánimo, solemos recurrir a alimentos ultraprocesados. Luis Alberto Zamora, nuestro Nutriman, advierte que, aunque no es malo comerlos de vez en cuando, su consumo no debe superar el 30% de nuestra dieta. Estos pueden ayudar a subir nuestros niveles de azúcar, pero también favorecen la fatiga y la irritabilidad.

Por eso, cuando estemos más tristes, hay otros alimentos más sanos a los que podemos recurrir y que nos aportarán muchos más beneficios. Algunos son la lechuga de hoja verde o el pescado azul.

Las semillas también nos aportan magnesio y la fibra ayuda a controlar los niveles de azúcar. Por otra parte, los alimentos fermentados como el yogur o el kéfir pueden ser grandes aliados. ¡No te pierdas todos los consejos en el vídeo de arriba!