NUTRIMAN
Ni ultraprocesados ni comida basura: qué alimentos pueden beneficiar tu salud mental cuando estás triste
Los ultraprocesados suelen ser el alimento al que recurrimos cuando estamos tristes, pero hay otros muy sanos que nos pueden ayudar a estar más felices y con energía. ¡No te pierdas cuáles son!
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Cuando estamos más bajos de ánimo, solemos recurrir a alimentos ultraprocesados. Luis Alberto Zamora, nuestro Nutriman, advierte que, aunque no es malo comerlos de vez en cuando, su consumo no debe superar el 30% de nuestra dieta. Estos pueden ayudar a subir nuestros niveles de azúcar, pero también favorecen la fatiga y la irritabilidad.
Por eso, cuando estemos más tristes, hay otros alimentos más sanos a los que podemos recurrir y que nos aportarán muchos más beneficios. Algunos son la lechuga de hoja verde o el pescado azul.
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Las semillas también nos aportan magnesio y la fibra ayuda a controlar los niveles de azúcar. Por otra parte, los alimentos fermentados como el yogur o el kéfir pueden ser grandes aliados. ¡No te pierdas todos los consejos en el vídeo de arriba!
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