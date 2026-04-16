Los profesores, con "miedo" a ir a una excursión con sus alumnos: "El control de los adolescentes es muy difícil"

El caso de Mario, un estudiante de 17 años de Zaragoza que perdió la vida el 13 de marzo de 2022 en un viaje de estudios a la localidad belga de Hazel, ha abierto un debate sobre la responsabilidad docente en entornos en los que los alumnos están bajo su tutela fuera del entorno familiar.

La sentencia subraya la responsabilidad directa de los dos profesores que participaron en la salida escolar en la que murió Mario. De hecho, a justicia ha considerado probado que ambos docentes incurrieron en un delito de homicidiopor imprudencia profesional, también calificado como negligencia grave, al no garantizar la seguridad del menor en un momento crítico.

En 'Espejo Público' hemos hablado con Toni García, quién fue reconocido en 2019 como el Mejor Profesor de España, para conocer la postura del sector ante el polémico caso que pone a los docentes en el punto de mira.

"Cada vez hay más denuncias"

Toni ha aseverado que "cada vez hay menos profesores que están dispuestos" a participar en este tipo de excursiones porque, afirma, les "expone a unos riesgos que ni la justicia ni la administración les cubre".

El que fue premiado como un profesor ejemplar, ha querido exponer que los de su profesión "cada vez están más expuestos a denuncias" y ha explicado que esto se debe a que "los padres cada vez son menos comprensivos" cuando ocurre un accidente y "en seguida imponen una denuncia".

A día de hoy los centros, para evadir responsabilidades docentes, tratan de contratar empresas que ya cuentan con monitores. Respecto a esto, Toni afirma que "los precios son mas caros", pero añade que este servicio les ayuda porque "muchas veces no están preparados para asumir ciertas responsabilidades". Asegura que, a día de hoy, además, "el control de los adolescentes es mucho mas difícil".

"El principio de autoridad no está muy claro"

En esta línea, Rubén Amón expone su desconcierto ante el papel de los profesores actualmente, cuando asegura que "existe una falta de respeto" hacia ellos por parte de los alumnos, por "el poder que han adquirido" estos últimos. Juan Madueño suscribe esta idea y afirma que "el principio de autoridad no esta muy claro en esta época en la que se ha disuelto la jerarquía".

"No tienes herramientas para ejercer el poder", responde Toni asegurando que su profesión "cada vez es más compleja".

El profesor titulado expone su preocupación ante la posición de los docentes en contextos en los que la responsabilidad de vigilancia y control recae directamente sobre ellos: "el problema no es la responsabilidad civil, es la responsabilidad penal, que es algo muy grave".

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