Lolita recuerda a Carmen Sevilla en Tu cara me suena: “Era prácticamente de mi familia”

Paula Koops ha sacado su lado más folclórico para imitar a Carmen Sevilla en la séptima gala de Tu cara me suena 13. Para la madrileña ha sido una gran responsabilidad meterse en la piel de una de las grandes de España, sobre todo porque sabía que la estaba viendo con lupa una gran amiga suya: Lolita.

“Era prácticamente de mi familia”, ha recordado la integrante de la mesa del jurado después de disfrutar de la imitación de Paula. Carmen y ella tenían una relación muy estrecha y compartieron muchas anécdotas e historias juntas durante años.

Lolita ha querido alabar el trabajo que había hecho Paula Koops recreando esa forma tan característica de moverse de su amiga y ha recordado el complejo que Carmen tenía con sus piernas, a pesar de tener “un cuerpo espectacular”. ¡Escucha todo lo que ha dicho Lolita de su amiga dándole al play al vídeo de arriba!

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