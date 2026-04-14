Los profesores dejaron solo a Mario en el viaje de estudios y el joven murió en Bélgica: pidió ayuda a su familia antes de morir

El caso de Mario, un estudiante de 17 años de Zaragoza, ha terminado con la condena de los dos profesores responsables del viaje de estudios en el que perdió la vida el 13 de marzo de 2022 en la localidad belga de Hazel. La justicia ha considerado probado que ambos docentes incurrieron en un delito de homicidio por imprudencia profesional, también calificado como negligencia grave, al no garantizar la seguridad del menor en un momento crítico.

Mario había llegado a Bélgica acompañado de otros dos alumnos y los dos profesores responsables del grupo. Desde el inicio del viaje, el joven ya había advertido de que no se encontraba bien: presentaba fiebre, dolor de oídos y garganta, además de un fuerte malestar muscular. A pesar de estos síntomas, la única medida adoptada por los docentes fue administrarle un analgésico y dejarle descansando en la habitación junto a sus compañeros.

Solo, enfermo y sin auxilio: los últimos minutos que nadie vigiló

Sin embargo, en un momento determinado, los profesores decidieron ausentarse, dejando al menor enfermo y sin supervisión adulta. Fue entonces cuando se produjo la tragedia. Según las cámaras de seguridad del alojamiento, Mario salió de la habitación en estado de evidente desorientación: descalzo, sin sus gafas —que utilizaba habitualmente— y sin su teléfono móvil. Las imágenes muestran cómo, visiblemente alterado, intenta llamar a las puertas de otras habitaciones en busca de ayuda, sin éxito.

Poco después, el joven se precipitó por el hueco de la escalera de emergencia desde una altura de tres plantas, falleciendo en el acto. Horas más tarde, sus profesores regresaron y se encontraron con el fatal desenlace.

Durante esas horas críticas, Mario había logrado enviar mensajes a su familia en España, alertando de su estado: aseguraba encontrarse muy mal, solo y con miedo, y expresaba su deseo de regresar a casa. Unos mensajes que han resultado clave en la investigación y que evidencian el abandono que sufrió.

La sentencia subraya la responsabilidad directa de los docentes, cuestionando decisiones fundamentales: ¿por qué no se quedó al menos uno de los adultos a cargo del menor? ¿Cómo fue posible dejar solo a un estudiante enfermo en un país extranjero?

El caso ha generado una fuerte conmoción y reabre el debate sobre los protocolos de seguridad y responsabilidad en los viajes escolares, así como el deber de cuidado que recae sobre los docentes cuando los alumnos están bajo su tutela fuera del entorno familiar.

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