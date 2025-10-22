Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La comunidad de Antena 3 Noticias en redes sociales supera los 8 millones de seguidores

La actualidad es tendencia. Así lo demuestran los últimos datos de nuestras plataformas digitales. Tras superar los 6 millones de seguidores hace apenas un año, ahora Antena 3 Noticias alcanza los 8 millones, consolidando así su posición como referente informativo también en el mundo digital.

Antena 3 Noticias sigue creciendo también en el universo digital. La comunidad de sus redes sociales ha superado los 8 millones de seguidores, consolidando a la marca como un referente informativo multiplataforma. Las cuentas crecen en visualizaciones, superando los 2.000 millones, y también en interacciones. Desde los formatos más visuales en Instagram y TikTok, hasta la inmediatez de WhatsApp y Telegram, pasando por la conversación constante en X, Facebook o Threads.

La información de Antena 3 Noticias está más cerca que nunca de los usuarios. Una apuesta por nuevas narrativas, rigor y cercanía que conecta cada día con millones de personas. Un ocho convertido en infinito ha invadido estos días la redacción de Antena 3 Noticias. Todo tenía un motivo: ocho millones de gracias... ¡Y hasta el infinito!

Más de 2.000 millones de visualizaciones en redes sociales

Las redes sociales de Antena 3 Noticias continúan imparables, registrando un crecimiento del 20% en interacciones y visualizaciones en el último año.

Los datos confirman que los usuarios eligen las cuentas de Antena 3 Noticias, Espejo Público y El Tiempo de Antena 3 como una fuente informativa de referencia, acumulando más de 2.000 millones de visualizaciones.

Nuevas narrativas a tu alcance: Instagram y TikTok

En un contexto en el que cada vez más jóvenes se informan a través de redes sociales, la apuesta de Antena 3 Noticias por formatos adaptados a Instagram y TikTok cobra pleno sentido. Desde las cuentas de Antena 3 Noticias, Antena 3 Deportes o Espejo Público, se apuesta por contenidos específicos pensados para estas plataformas, más dinámicos, con recursos gráficos y lenguaje cercano, para informar sin perder rigor. Así conectamos con la audiencia más joven, haciendo que la información fluya también de forma espontánea y participativa.

Actualidad... y divulgación. Si algo destaca en TikTok es la cuenta de 'El Tiempo de Antena 3 Noticias', galardonada con el Premio 'Educación para el beneficio de la Sociedad' en la gala TikTok 2024 por su original forma de contar la información meteorológica y la cobertura de la DANA que sacudió España en octubre del pasado año.

La actualidad más inmediata en tu móvil: WhatsApp y Telegram

Para quienes quieren recibir la última hora directamente en el móvil, Antena 3 Noticias ofrece canales exclusivos en WhatsApp y Telegram. A través de estas vías, los usuarios acceden a alertas informativas, resúmenes rápidos y enlaces a reportajes en profundidad. Además, también se fomenta la participación con la comunidad gracias a encuestas y contenido exclusivo de la Newsletter 'A3News'.

Esta inmediatez alcanzada en Telegram y WhatsApp fortalece el vínculo directo con la comunidad: los seguidores saben que al abrir su móvil pueden encontrar noticias fiables y contrastadas. El canal de WhatsApp de Antena 3 Noticias ya cuenta con más de 456.000 seguidores, destacando muy por encima de sus competidores.

La última hora, a golpe de click, en las redes más tradicionales como X o Facebook

La actualidad no se detiene, y nosotros tampoco. En nuestras cuentas de X (antes Twitter) y Facebook te contamos al minuto lo que está pasando, con titulares, vídeos y directos que te mantienen al tanto de todo. Son espacios donde la conversación sigue viva, donde puedes comentar, compartir y formar parte de la comunidad informativa.

Y si quieres ir más allá, en antena3noticias.com encontrarás la cobertura completa: ampliamos cada historia, analizamos los datos y te ofrecemos contexto con el sello del equipo de Antena 3 Noticias. Así, la información te acompaña estés donde estés, siempre a tu alcance.

Rostros e historias que te acompañan: más allá de la pantalla

En Antena 3 Noticias no solo te contamos lo que pasa, también te acompañamos cada día. Detrás de cada noticia están los rostros que ya forman parte de tu día a día. Pero hay mucho más: toda la redacción digital, los corresponsales, las delegaciones, nuestros expertos y prescriptores que te cuentan la actualidad en Instagram o TikTok son parte de esta gran comunidad.

Porque informar hoy también es escuchar, conversar y compartir. Y en una comunidad de más de 8 millones de seguidores, cada uno de vosotros cuenta.

Antena 3 Noticias, referente informativo

El informe Digital News Report España 2025, elaborado por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra junto al Instituto Reuters y la Universidad de Oxford, volvió a situar a Antena 3 como líder informativo en televisión y repite la primera posición en audiencias digitales. También es la cadena que más credibilidad inspira a los españoles.

Antena 3 Noticias sigue arrasando y suma ya 69 meses consecutivos de liderazgo en televisión, alcanzando la mayor ventaja histórica frente a su competidor directo, con una diferencia de +10,9 puntos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

