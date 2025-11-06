Alain Hernández nos presenta a Gustavo Valdés en Las hijas de la criada: “Va a pagar las consecuencias de sus actos”

Gustavo Valdés es uno de los personajes principales de Las hijas de la criada, la serie basada en el Premio Planeta 2023 y novela homónima de Sonsoles Ónega, que llegará a atresplayer el próximo 30 de noviembre.

Alain Hernández es el encargado de dar vida a este complejo personaje que ya nos adelanta que “va a pagar las consecuencias de sus actos”. A pesar de ser un hombre serio, responsable y respetable, su debilidad por las mujeres, especialmente por Renata, la criada, cambiará su vida por completo.

Aunque no muestra mucho afecto por su mujer públicamente, algo típico de la época, Gustavo presume de un matrimonio idílico con Inés. Ambos han conseguido posicionarse como una de las familias más respetables y pudientes de Punta do Bico, aunque se verán obligados a abandonar su casa después del nacimiento de Clara y Catalina.

Alain Hernández destaca que una de las mayores virtudes de su personaje es la responsabilidad, mientras que algunos de sus defectos serían la debilidad y la cobardía. ¡Escucha todo lo que nos ha contado sobre él en el vídeo de arriba!