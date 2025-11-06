Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

Arguiñano: receta de intxaursaltsa, un postre típico del País Vasco elaborado con nueces

Karlos Arguiñano elabora este postre típico del País Vasco que le sugiere Mikel. Al parecer, "está en peligro de extinción" y es muy fácil de preparar, así que toma nota y que no se pierdan las buenas costumbres.

Lo tomes como lo tomes es un postre contundente ideal para los días fríos, sirviendo pequeñas raciones. Mikel asegura que se puede comer en caliente, pero en su casa lo dejan reposar en nevera unas horas.

Ingredientes, para 4 personas

  • 220 g de nueces peladas + 4 nueces peladas para decorar
  • ½ litro de leche
  • ½ litro de nata líquida
  • 2 ramas de canela
  • 1 cucharada de canela en polvo
  • 150 g de azúcar
  • 1 pizca de sal
  • 50 ml de licor de nuez (o de almendra)
  • Hojas de menta
Elaboración

Pon las nueces (reserva 8 medias nueces para decorar) y el azúcar en una picadora y tritúralos bien.

Pon la leche y nata en una cazuela. Añade una pizca de sal, el licor y 2 ramas de canela. Pon todo a calentar a fuego suave hasta que empiece a hervir. Apaga el fuego y deja que repose durante 10 minutos.

Retira las canelas y pon la cazuela a calentar. Agrega la mezcla de nueces y azúcar, y cocina los ingredientes a fuego suave sin parar de remover hasta que la mezcla espese (8-10 minutos). Apaga el fuego y deja que se temple

Sirve la intxausaltsa en 4 copas, espolvoréalas con un poco de canela y decóralas con las medias nueces reservadas anteriormente) y unas hojas de menta.

Arguiñano: receta de intxaursaltsa, un postre típico del País Vasco elaborado con nueces

