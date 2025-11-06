Antena 3 LogoAntena3
MEJORES MOMENTOS | 6 DE NOVIEMBRE

Jorge Fernández sorprende a Ignacio con un reto inesperado en La ruleta de la suerte

El presentador ha querido poner a prueba al concursante del atril amarillo con un curioso “examen” durante su presentación.

Jorge Fernández sorprende a Ignacio con un reto inesperado en La ruleta de la suerte

Arancha Mela
Ignacio, el concursante del atril amarillo, es financiero y se ha estado presentado para jugar a La ruleta de la suerte. Jorge Fernández ha decidido ponerle un reto, intentando poner a prueba los conocimientos del concursante.

Jorge ha hecho el examen a Ignacio y ha salido mejor de lo que se esperaba. El presentador se ha quedado muy sorprendido con lo listo que es el concursante del atril amarillo.

Desde luego, nos han dejado un momento que merece la pena ver. ¡No te pierdas este momentazo, pincha en el vídeo de arriba!

