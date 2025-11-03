Toñi, familiar víctima de la DANA, sobre Mazón: "Una persona sin alma, sin corazón que solo ha mirado por su cuello"

"No me esperaba otra cosa", ha subrayado Toñi, familiar de una de las víctimas de la DANA. Perdió a su hija de 24 años aquel 29 de octubre de 2024, cuando el temporal arrasó la provincia de Valencia. "Esta mañana, al ver la comparecencia, no me ha extrañado mucho", ha contado al no sorprenderse por las declaraciones del expresidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.

"Ha demostrado ser una vez más un miserable hasta el final. El peor presidente autonómico que se conoce en la historia de España. Un mentiroso. Una persona egocéntrica que necesita nombrar al rey para creer que tiene su respeto y su apoyo".

Toñi lamenta que, en su comparecencia, el presidente no dedicara ni un momento a recordar a las víctimas. "Es inhumano casi, no nombrar a los fallecidos en su comparecencia, cuando debería haber sido el principio de su discurso. Demuestra ser una persona sin alma, sin corazón", insistía. Desde su punto de vista, el exdirigente autonómico se ha centrado más en "defender su cuello" que en mostrar empatía hacia quienes más sufrieron las consecuencias de la tragedia.

La mujer recuerda que tanto las ayudas a los damnificados como la reparación de infraestructuras llegaron a través del Gobierno central y del Consorcio de Compensación de Seguros: "No es cierto cuando miente al decir que el Gobierno no ha ayudado, porque todos nosotros hemos cobrado del consorcio, incluso los ayuntamientos han recibido los millones para infraestructuras".

"Ha ido de víctima"

Toñi habla rápido, con indignación contenida. "Lo tiene fácil si renunciara a su acta de diputado, cosa que no va a hacer", comenta. “Ha demostrado una vez más que no le importa para nada el pueblo valenciano. Ha ido de víctima, un sinvergüenza".

Para ella, el discurso del expresidente ha estado lleno de contradicciones y reproches. "Dice que el pueblo valenciano ha especulado sobre él. ¿Tan sencillo era decir la verdad? ¿No hubiera dado lugar a especulaciones si desde el principio hubiera contado todo? A día de hoy seguimos sin saberla, y entendemos que si no hay verdad, es porque implica su destrucción total. Tarde o temprano se va a saber".

"Un cálculo electoral" para el PP

También tuvo palabras para el Partido Popular, quién "ha demostrado que el pueblo valenciano somos un cálculo electoral. Eso es lo que les importa". Según Toñi, el liderazgo de Mazón ha arrastrado a la formación a su punto más bajo: "Siempre se dijo que si Feijóo mantenía a Mazón, la bola se haría más grande. Hoy le ha explotado en la cara al PP. Lo han mantenido, le han aplaudido, lo han besado, lo han acogido y eso provoca una indignación tremenda".

Con el cansancio de quien lleva más de un año reclamando justicia, Toñi concluye que el presidente "ha sido un cobarde, un cobarde con letras mayúsculas, que solo ha mirado por su cuello".

