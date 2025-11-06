Joaquina y María Becerra confiesan lo que han aprendido de su coach antes de los Asaltos de La Voz

Mañana llega a Antena 3 LosAsaltos. El escenario se llenará de muchas emociones antes de esta nueva fase en el que los coaches dan el paso a Los Directos. Malú y Sebastián Yatra, junto a sus asesoras, serán los primeros protagonistas y nos han contado lo que esta etapa significa para ellos.

Joaquina, asesora de Malú, confesó lo mucho que ha aprendido de su coach durante esta experiencia: “Tu análisis a la hora de ver la presentación de alguien y lo que te hace sentir”, destacó la joven artista, admirando la capacidad de Malú para conectar con las emociones de los talents.

Por su parte, María Becerra habló sobre su trabajo junto a Sebastián Yatra, con quien comparte equipo y una gran complicidad musical. La artista argentina reconoció lo mucho que está aprendiendo con su caoch: “He aprendido a exponerme un poco más y me ha ayudado a salir de esa zona de confort”, aseguró entre sonrisas.

Tanto coaches como asesores han demostrado que La Voz es mucho más que una competición: es un espacio de aprendizaje, inspiración y conexión entre artistas. Una etapa decisiva que promete emociones fuertes, grandes actuaciones y momentos únicos sobre el escenario.