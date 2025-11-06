¡Increíble! Ángel celebra la victoria antes de conocer la respuesta y consigue 95.000 euros

Ángel había acudido a El 1% con su hermano gemelo dispuesto a conseguir que los 100.000 euros se quedasen en familia. Sin embargo, él ha sido el único de los 100 concursantes que ha logrado llegar a la final.

Con 95.000 euros en juego, Arturo Valls le ha presentado la cuestión. El concursante no ha dudado ni un instante y, para sorpresa de todos, se ha puesto a celebrar la victoria antes de saber si había acertado o no.

“Se me pone la carne de gallina”, ha dicho el presentador antes de confirmar que, efectivamente… ¡había conseguido el premio! Su hermano ha bajado a celebrarlo con él y ambos se han fundido en un abrazo inolvidable. ¡Haz click en el vídeo de arriba para ver el momentazo de la noche!