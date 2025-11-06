Antena 3 LogoAntena3
¡Increíble! Ángel celebra la victoria antes de conocer la respuesta y consigue 95.000 euros

El concursante tenía claro que había acertado y se ha puesto a celebrar antes de que Arturo Valls le dijese si la respuesta era correcta o no.

Ángel había acudido a El 1% con su hermano gemelo dispuesto a conseguir que los 100.000 euros se quedasen en familia. Sin embargo, él ha sido el único de los 100 concursantes que ha logrado llegar a la final.

Con 95.000 euros en juego, Arturo Valls le ha presentado la cuestión. El concursante no ha dudado ni un instante y, para sorpresa de todos, se ha puesto a celebrar la victoria antes de saber si había acertado o no.

“Se me pone la carne de gallina”, ha dicho el presentador antes de confirmar que, efectivamente… ¡había conseguido el premio! Su hermano ha bajado a celebrarlo con él y ambos se han fundido en un abrazo inolvidable. ¡Haz click en el vídeo de arriba para ver el momentazo de la noche!

Al presentador le ha llamado la atención el nombre de un concursante y el motivo que le ha dado no ha dejado a nadie indiferente.

