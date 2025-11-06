¡Una de las mejores jugadas de la historia de La ruleta de la suerte! Ignacio resuelve por 2.125 eurazos

Ignacio ha jugado en el atril amarillo y ha sido un claro ganador de La ruleta de la suerte.

El concursante ha hecho un gran programa y, aunque se ha llevado un susto en uno de los paneles anteriores, ha conseguido mucho dinero.

Este panel dice: “Bolsa: eso que olvidas coger cuando vas a la compra”. Ignacio lo ha resuelto y con ello ha ganado 2.125 euros.

