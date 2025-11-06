MEJORES MOMENTOS | 6 DE NOVIEMBRE
¡Una de las mejores jugadas de la historia de La ruleta de la suerte! Ignacio resuelve por 2.125 eurazos
El concursante ha brillado en este programa de La ruleta de la suerte, convirtiéndose en protagonista.
Ignacio ha jugado en el atril amarillo y ha sido un claro ganador de La ruleta de la suerte.
El concursante ha hecho un gran programa y, aunque se ha llevado un susto en uno de los paneles anteriores, ha conseguido mucho dinero.
Este panel dice: “Bolsa: eso que olvidas coger cuando vas a la compra”. Ignacio lo ha resuelto y con ello ha ganado 2.125 euros.
