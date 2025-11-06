VÍDEO: Narran en directo el nacimiento de un bebé rinoceronte

Un parto 'histórico', así es como ya se denomina al nacimiento de un nuevo bebé rinoceronte blanco sureño. Sucedía en el BIOPARC de Valencia, donde un grupo de veterinarios lleva 18 años protegiendo la estabilidad de esta especie, que lamentablemente se encuentra en peligro de extinción por la caza furtiva. En las imágenes se puede observar el nacimiento en directo de este pequeño rinoceronte, así como la euforia que sienten los veterinarios encargados de la investigación, que han visto sus esfuerzos y los de la madre cumplidos.

La gestación ha durado casi 500 días y ha sido documentada durante todo su proceso, llegando así al parto, que ha sido narrado en directo y considerado un total éxito. Lo presentantes del BIOPARC compartían la gran noticia por la red social X en un post que comentaba la alegría del suceso y cómo había sido el nacimiento.

