ATRESMEDIA arrasa con 30 nominaciones a los Premios Iris y se convierte en el grupo con más candidaturas

ATRESMEDIA ha arrasado con 30 nominaciones en la próxima edición de los Premios Iris, convirtiéndose así en el grupo que más candidaturas logra, tal y como ha dado a conocer este jueves la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual. Un reconocimiento del sector con el que Atresmedia reafirma su liderazgo como motor de la industria española, construyendo una estrategia sólida y ambiciosa que lo ha convertido en sinónimo de calidad, innovación y talento y en líder de audiencias desde hace ya varias temporadas.

Antena 3 brilla con sus programas, series e informativos

Antena 3 ha obtenido un total de 16 nominaciones, tanto a para sus producciones como para sus profesionales. Antena 3 Noticias opta un año más a la categoría de mejor informativo, en esta ocasión por la cobertura que se realizó por la DANA que se produjo un año atrás. Además, Vicente Vallés por Antena 3 Noticias 2 y Sandra Golpe por Antena 3 Noticias 1 se encuentran entre los finalistas a la categoría mejor presentador/a de informativos. Mientras que Susanna Griso opta al galardón mejor presentador/a de programas de actualidad.

En la categoría de mejor programa de entretenimiento se encuentran dos de los programas más vistos de toda la televisión y que arrasan en Antena 3, El Hormiguero y Tu cara me suena, mientras que Pablo Motos, presentador de El Hormiguero, opta a mejor presentador/a de programas de entretenimiento.

Espejo Público, el formato presentado por Susanna Griso en Antena 3, ha sido nominado a mejor programa de actualidad por la cobertura realizada de los incendios que se vivieron en toda España. Categoría en la que se ha sido también nominado Y ahora Sonsoles, el magacín diario que Sonsoles Ónega presenta cada tarde en Antena 3.

Ángela, la ficción que tras triunfar en Antena 3 y atresplayer, se ha convertido en un auténtico fenómeno mundial, también ha sido muy reconocida en estos Premios Iris con 2 nominaciones. Ha sido nominada en la categoría de mejor ficción, mientras que Daniel Grao ha logrado nominación a mejor actor por su papel en la serie de Atresmedia.

Laura Llopis, Fernando Acevedo, Sergio González, Daniel Fontecha, Cristina Correa, Juan del Val, María Dabán, Alberto Sierra, Juan Ibáñez, Damián Mollá, Julia Alcocer, Jordi Moltó, Miguel Gardeñes, Juan Herrera y Antonio Tejerina, por El Hormiguero han sido nominados a la categoría de mejor guion de entretenimiento.

Por su parte, Laia Vidal y Tinet Rubira se encuentran en la lista de nominados a mejor dirección de programas, por su trabajo en Tu cara me suena. Mientras que Jorge Salvador y Jorge Ventosa, por su trabajo en El Desafío de Antena 3 han sido nominados a mejor producción de entretenimiento. David F. Rivas ha sido nominados a mejor realización por su trabajo en El Hormiguero, categoría en la que Juan Gregorio Rodríguez ha sido también nominado por El Desafío.

laSexta triunfa con 10 nominaciones

Por su lado, laSexta también ha arrasado en estos Premios Iris con 10 nominaciones distintas.laSexta Noticias han sido nominados a mejor informativo por la cobertura que se realizó de la DANA. Rodrigo Blázquez, conductor de laSexta Noticias 20.00 H, por su lado, se encuentra entra la lista de nominados a mejor presentador/a de informativo. Además, Ana Pastor, que encabeza El Objetivo de laSexta, ha sido también reconocida con una nominación a mejor presentador/a de programas de actualidad.

El Gran Wyoming, conductor de El intermedio en laSexta, ha sido nominado a mejor presentador/a de programas de entretenimiento.Jalis de la Serna, presentador de Apatrullando en laSexta, ha sido nominado a mejor reportero, categoría en la que también ha sido reconocido Isma Juárez, por su papel en El intermedio.

Por otro lado, el programa que Jordi Évole conduce en laSexta Lo de Évole ha sido también nominado, en esta ocasión a la categoría de mejor programa divulgativo y laSexta Xplica, que José Yélamo conduce cada sábado en laSexta ha sido nominado a mejor programa de actualidad. Destacar también la nominación a mejor programa documentalLa red (laSexta).

Por su parte, David Navas y Edu García Eyo han sido nominados a mejor guion de entretenimiento por su trabajo en El intermedio, de laSexta.

atresplayer destaca entre las nominaciones

atresplayer, la plataforma española líder y de referencia, ha sido también reconocida en estos Premios Iris 2025.

Verónica Echegui, ha sido nominada a mejor actriz por su papel en la serie de atresplayer, A muerte.

Mariliendre, la primera serie musical de la plataforma, ha recibido hasta 3 nominaciones. Javier Ferreiro ha sido nominado en la categoría mejor dirección de ficción Antonio Mercero por su trabajo en la serie, mientras que en la categoría mejor guion de ficción, han recibido nominación Javier Ferreiro y Paloma Rando, también por Marliendre. Por su parte, Espe García ha sido nominada a mejor producción de ficción por Mariliendre.

Los ganadores a los Premios Iris 205 serán votados por los académicos entre todos los nominados, en secreto y ante notario, y se conocerán durante la ceremonia de entrega de los galardones que se celebrará el próximo 16 de febrero en el Teatro Real, de Madrid.