Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Muerte sospechosa

Hallan muerta en extrañas circunstancias a Bárbara Jankavski, conocida como la 'Barbie humana'

La joven, denominada 'Barbie humana' por las diversas operaciones estéticas que se ha hecho para parecerse a la muñeca, presentaba marcas en la espalda y un fuerte golpe en el ojo izquierdo.

Barbara Jankavski la &quot;Barbie humana&quot;

Barbara Jankavski la "Barbie humana"Redes sociales

Publicidad

Adrián Ballesteros
Publicado:

La influencer brasileña Bárbara Jankavski, conocida en el mundo de las redes sociales como la 'Barbie Humana', ha muerto a los 31 años de forma misteriosa. Una tragedia que aflige a toda su comunidad de seguidores, que veían su contenido sobre su estilo de vida y las diversas cirugías plásticas que se realizó para parecerse a la famosa muñeca.

Su muerte se produjo este domingo en São Paulo, durante un encuentro con Renato Campos Pinto de Vitto, un hombre de 51 años que reconoció haber contratado a la influencer para que le realizase una serie de servicios sexuales, según informa 'CNN Brasil'. Durante esa noche ambos consumieron sustancias estupefacientes que podrían haber provocado la muerte de Bárbara, ya que como ha relatado el testigo, cuando se quedó dormida dejó de moverse y no conseguía levantarla.

El hombrellamó de inmediato a emergencias e intentó reanimarla durante nueve minutos, realizando la RCP (reanimación cardiopulmonar) hasta que llegaron los sanitarios. Lamentablemente, los equipos médicos intentaron reanimarla sin éxito alguno, confirmando su fallecimiento en el acto. Mientras que las autoridades abrieron una investigación por diversas causas que no cuadraban en la escena de la muerte, ya que lo que parecía un supuesto fallecimiento por sobredosis no concordaba del todo.

Muerte sospechosa

La Policía Militar de São Paulo encontró varios detalles en el cuerpo de la fallecida y en lugar de los hechos que levantaron claras sospechas. La 'Barbie humana' fue encontrada en ropa interior, con marcas en la espalda y un fuerte golpe en el ojo izquierdo. Signos de violencia que han provocado que las autoridades soliciten la realización de una necropsia y pruebas toxicológicas para poder descartar o confirmar si verdaderamente el consumo de sustancias podría haber sido lo que causó su muerte o si alguien acabó con su vida.

Ante esta noticia, un amigo muy cercano a la víctima confesó que la lesión del ojo la tenía debido a una caída que sufrió antes del día se su muerte. Testimonio que, lejos de esclarecer la verdad, da más que pensar y genera muchos rumores e hipótesis en base a lo que han revelado los informes policiales.

Una pérdida dolorosa

La muerte de Jankavski, que contaba con más de 55.000 mil seguidores en Instagram, ha causado una gran conmoción en Brasil y ha abierto de nuevo el debate sobre la exposición extrema en las redes sociales, los riesgos de las sustancias ilegales y la seguridad de las mujeres en entornos vulnerables.

Además muchos de sus fans, ya dan sus condolencias en la última publicación que Bárbara realizó antes de morir. Un post de Instagram que siempre será recordado como su despedida.

En la publicación se despedía de una amiga que había fallecido, mediante un video en el que se ve su felicidad y estilo que la caracterizaban. Una realidad muy triste que nadie puede creer aún.

Síguenos en nuestro canal de WhatsAppy no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Así es Mamdani, el alcalde más joven desde 1892 que arrasa con sus videos metalingüísticos y su política sobre el alto coste de la vida

Mamdani y su madre

Publicidad

Mundo

Lanzamiento de un misil balístico intercontinental

Estados Unidos prueba un misil balístico Minuteman III tras el anuncio de Trump de retomar los ensayos nucleares

Barbara Jankavski la "Barbie humana"

Hallan muerta en extrañas circunstancias a Bárbara Jankavski, conocida como la 'Barbie humana'

El presidente de EEUU Donald Trump.

Donald Trump carga contra el nuevo alcalde demócrata Zohran Mamdani: "Comunismo o sentido común"

Imagen de archivo de las Fuerzas de Seguridad de Malasia
Influencer muerta

La influencer Irish Hsieh, encontrada muerta en su bañera: su amigo rapero Namewee ha sido arrestado

Imagen de archivo de Nicolás Maduro
Ataques EEUU Venezuela

Vídeo | Nicolás Maduro: "Soy más famoso que Taylor Swift, Karol G y Bad Bunny en Estados Unidos"

Logo de Shein.
Shein

Francia suspende el acceso a Shein tras la polémica por la venta de muñecas sexuales con apariencia de niñas

El Gobierno de Sébastien Lecornu ordena el cese en Francia mientras Shein corta la venta de productos de terceros tras el escándalo de muñecas sexuales de aspecto infantil.

Policía francesa
Atropello múltiple

Atropello múltiple en la isla francesa de Olerón: Una decena de heridos y un vecino de la zona detenido

Después del atropello, el conductor huyó, quemó el vehículo y abrió una bombona de gas.

Billetes y monedas de euro

Un trabajador recibe por error el sueldo de 34 empleados y se niega a devolverlo: "Tengo derecho a quedármelo"

Escándalo en Miss Universo 2025

Escándalo Miss Universo: un empresario tailandés insulta a la candidata de México

El Tifón Kalmaegi deja al menos 92 muertos y múltiples víctimas en Filipinas

El Tifón Kalmaegi deja al menos 92 muertos y múltiples víctimas en Filipinas

Publicidad