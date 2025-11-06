Hallan muerta en extrañas circunstancias a Bárbara Jankavski, conocida como la 'Barbie humana'

La influencer brasileña Bárbara Jankavski, conocida en el mundo de las redes sociales como la 'Barbie Humana', ha muerto a los 31 años de forma misteriosa. Una tragedia que aflige a toda su comunidad de seguidores, que veían su contenido sobre su estilo de vida y las diversas cirugías plásticas que se realizó para parecerse a la famosa muñeca.

Su muerte se produjo este domingo en São Paulo, durante un encuentro con Renato Campos Pinto de Vitto, un hombre de 51 años que reconoció haber contratado a la influencer para que le realizase una serie de servicios sexuales, según informa 'CNN Brasil'. Durante esa noche ambos consumieron sustancias estupefacientes que podrían haber provocado la muerte de Bárbara, ya que como ha relatado el testigo, cuando se quedó dormida dejó de moverse y no conseguía levantarla.

El hombrellamó de inmediato a emergencias e intentó reanimarla durante nueve minutos, realizando la RCP (reanimación cardiopulmonar) hasta que llegaron los sanitarios. Lamentablemente, los equipos médicos intentaron reanimarla sin éxito alguno, confirmando su fallecimiento en el acto. Mientras que las autoridades abrieron una investigación por diversas causas que no cuadraban en la escena de la muerte, ya que lo que parecía un supuesto fallecimiento por sobredosis no concordaba del todo.

Muerte sospechosa

La Policía Militar de São Paulo encontró varios detalles en el cuerpo de la fallecida y en lugar de los hechos que levantaron claras sospechas. La 'Barbie humana' fue encontrada en ropa interior, con marcas en la espalda y un fuerte golpe en el ojo izquierdo. Signos de violencia que han provocado que las autoridades soliciten la realización de una necropsia y pruebas toxicológicas para poder descartar o confirmar si verdaderamente el consumo de sustancias podría haber sido lo que causó su muerte o si alguien acabó con su vida.

Ante esta noticia, un amigo muy cercano a la víctima confesó que la lesión del ojo la tenía debido a una caída que sufrió antes del día se su muerte. Testimonio que, lejos de esclarecer la verdad, da más que pensar y genera muchos rumores e hipótesis en base a lo que han revelado los informes policiales.

Una pérdida dolorosa

La muerte de Jankavski, que contaba con más de 55.000 mil seguidores en Instagram, ha causado una gran conmoción en Brasil y ha abierto de nuevo el debate sobre la exposición extrema en las redes sociales, los riesgos de las sustancias ilegales y la seguridad de las mujeres en entornos vulnerables.

Además muchos de sus fans, ya dan sus condolencias en la última publicación que Bárbara realizó antes de morir. Un post de Instagram que siempre será recordado como su despedida.

En la publicación se despedía de una amiga que había fallecido, mediante un video en el que se ve su felicidad y estilo que la caracterizaban. Una realidad muy triste que nadie puede creer aún.

