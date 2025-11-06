Paco Marhuenda, contundente ante el anuncio de Junts: "Pedro Sánchez, con una mayoría artificial, compró el poder"

La mañana comenzaba a ritmo acelerado con la comparecencia de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, que daba comienzo a las 9:30 horas de la mañana de este jueves. No era menos en el plató de Espejo Público, donde al poco de empezar tenía lugar el primer rifirrafe.

JxCat ha roto con el Gobierno, que ya no cuenta con una mayoría parlamentaria, y ahora ha anunciado que presentarán enmiendas a la totalidad de todas y cada una de la leyes presentadas por el Gobierno, incluso las que han llegado ya a l Consejo de Ministros.

Un Gobierno en estado terminal

Tras coincidir todos los presentes en que la legislatura está sentenciada, dada la imposibilidad de aprobar ninguna ley, el periodista Paco Marhuenda, director del periódico 'La Razón', advertía que el Gobierno de Pedro Sánchez "se está desangrando". Llegaban las discrepancias.

Susana Díaz, expresidenta de Andalucía y senadora del PSOE en ejercicio, se manifestaba en desacuerdo con Marhuenda, aludiendo a las encuestas de intención de voto "a pesar de una muerte a pellizcos" que advertía en el Gobierno de Coalición.

Legitimidad frente a mayoría

El debate se tornaba más tenso cuando Antonio Martínez Beaumont, presidente de 'ESdiario', apreciaba que el Ejecutivo había "perdido la legitimidad". Susana Díaz confrontaba con él y pedía que distinguiera entre esa mayoría - perdida - y una "legitimidad de origen", que sí tiene el Gobierno a tenor de las mayorías, ahora disueltas, del Congreso.

"La única salida digna es convocar elecciones, si no lo hace tendremos que pensar que Pedro Sánchez está 'okupando' la Moncloa", decía Antonio Martínez Beaumont.

Paco Marhuenda por último afirmaba que todo esto es el resultado de la llegada al poder de Pedro Sánchez, al que ahora se aferra: "Con una mayoría artificial y artificiosa, compró el poder".

