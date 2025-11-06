MEJORES MOMENTOS | 6 DE NOVIEMBRE
Ignacio se queda sin dinero… y sorprende a todos al recuperarlo
Jorge Fernández ha felicitado al concursante: “Esto que ha hecho Ignacio es de crack”.
Ignacio tenía ya acumulados 975 euros en este panel que dice: “Esas pequeñas cosas: el olor de las flores frescas de una floristería”. Pero el concursante del atril amarillo desgraciadamente ha perdido ese dinero.
Jorge Fernández ha exclamado con mucha pena: “¡Todo el trabajo que habías hecho a la basura!”. Sin embargo, Ignacio ha sido capaz de recuperar el dinero. El presentador se ha quedado impresionado y no ha dudado en felicitarle.
El momento ha sido uno de los más emocionantes del programa. ¡Pincha en el vídeo de arriba y descubre la hazaña de Ignacio!
