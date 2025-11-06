Ignacio se queda sin dinero… y sorprende a todos al recuperarlo

Ignacio tenía ya acumulados 975 euros en este panel que dice: “Esas pequeñas cosas: el olor de las flores frescas de una floristería”. Pero el concursante del atril amarillo desgraciadamente ha perdido ese dinero.

Jorge Fernández ha exclamado con mucha pena: “¡Todo el trabajo que habías hecho a la basura!”. Sin embargo, Ignacio ha sido capaz de recuperar el dinero. El presentador se ha quedado impresionado y no ha dudado en felicitarle.

El momento ha sido uno de los más emocionantes del programa. ¡Pincha en el vídeo de arriba y descubre la hazaña de Ignacio!