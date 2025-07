Miguel Sebastián carga contra Jaime de los Santos en Espejo Público tras defender el manifiesto en apoyo al Gobierno que ha firmado: "Es muy maleducado"

Las distintas manifestaciones públicas contrarias al actual Gobierno que preside Pedro Sánchez, procedentes de distintos grupos y sectores, habrían empujado a los firmantes del manifiesto en pronunciarse públicamente a favor del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Entienden que existe una campaña de acoso y derribo que cuenta con distintos actores: evidentemente el político, encabezado por la oposición; el mediático, denunciando informaciones falsas; o el judicial, clamando contra algunas instrucciones que consideran prospectivas y excesivamente largas.

"Conspiración" y "orgía de falsasnoticias", cita textualmente el documento.

"No debe haber elecciones"

Miguel Sebastián, exministro deIndustria y Energía, negaba que se tratara de un texto en apoyo de Pedro Sánchez y remarcaba que "ni le menciona una sola vez".

La principal reivindicación del manifiesto no sería otra que rechazar la convocatoria electoral de forma inmediata que demandan los detractores del Gobierno de coalición. No vincula luchar políticamente por que se llegue al final de la actual legislatura con la continuidad de Pedro Sánchez como presidente.

"Queremos que no se convoquen elecciones y que siga la mayoría actual"

Rechazan ese adelanto de los comicios, y el exministro lo justifica de la siguiente manera: "Supondría en estos momentos poner el Gobierno de España en manos de la ultraderecha, y creemos que eso es malo para el país, para Europa e incluso para el Mundo".

Admite que se trata de un manifiesto "de parte", elaborado desde una perspectiva ideológica de izquierda, y defiende su publicación para

"Hay bastantes exministros de la época de Zapatero, también de Felipe González (…)", desvelaba Miguel Sebastián, antes de asegurar también que rostros muy populares del mundo de la cultura, como Joan Manuel Serrat, han suscrito el mismo manifiesto. También aseguraba que hay notables ausencias de personas, que pese a estar plenamente de acuerdo con lo que se expresa en el documento, no pueden firmar "por motivos legales o institucionales". "Por ejemplo el exministro Moratinos, que está en la ONU; la presidenta del Consejo de Estado, aunque se adhiere evidentemente en espíritu a él; (…) el Defensor del Pueblo, el embajador Iceta (…)".

La socialista Susana Díaz, presente también el plató, aseguraba desconocer el texto del manifiesto y por ello rechazaba entrar a valorarlo.

"¡Demagogia no!"

"Pido a Pedro Sánchez que no convoque elecciones. ¡No quiero que haya elecciones!", proseguía el exministro de Industria.

Se caldeaba el asunto en el programa con la intervención del diputado del Partido Popular, Jaime de los Santos, claro partidario de la convocatoria electoral inmediata, especialmente a raíz de todos los escándalos que asedian al Partido Socialista y a Pedro Sánchez.

"Que ahora se intente dar una visión 'naive' de la cuestión, me parece irresponsable", expresaba el político del PP.

Ambos mantenían un acalorado debate sobre la convocatoria o no de elecciones anticipadas y Miguel Sebastián hacía una sorprendente afirmación: "Es obvio que si se convocan elecciones ahora mismo las elecciones, las va a perder (el PSOE), y es obvio que un presidente del Gobierno va a elegir el momento de convocar las elecciones que el prefiera".

Aludía De los Santos a un miedo que actualmente tendría la izquierda a los comicios, cosa que negaba rotundamente Sebastián, y el popular lanzaba una acusación: "Intentando robarle al pueblo el derecho a elegir".

Interrumpía visiblemente molesto el exministro la intervención de Jaime: "No, no, no, no, no. ¡Demagogia no! Esta usted haciendo demagogia".

Se enzarzaban y Miguel Sebastián acusaba de mentir al diputado del PP, al que le decía lo siguiente: "Es muy maleducado".

