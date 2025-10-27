Antena 3 LogoAntena3
¿Es el porno inmobiliario una nueva adicción en España?

Visualizar casas de lujo en los portales inmobiliarios o en redes sociales se ha vuelto una práctica cada vez más habitual.

Así funciona el porno inmobiliario.

Espejo Público
Hay gente que se pasa el día mirando en portales inmobiliarios casas de lujo a las que no pueden acceder. ¿Lo has hecho alguna vez? eso se llama porno inmobiliario. Puede sonar a una práctica extraña, pero lo cierto es que cada vez es más común.

Según una encuesta de Idealista, 8 de cada 10 encuestados reconocen haberlo realizado ocasionalmente. La mayoría (84%) reconoce hacerlo una vez a la semana, pero hay un 18% que se engancha al porno inmobiliario varias veces al día. ¿Qué tipo de casas buscan? según Idealista, sus fantasías se basan en los áticos urbanos de diseño (26%), las mansiones con piscina (22%), las villas en la costa (22%) y los cortijos con terrenos inmensos (16%).

El tipo de vídeo que triunfa entre los jóvenes

Las redes sociales también han potenciado este fenómeno. Son varias las consultoras inmobiliarias que muestran en TikTok e Instagram viviendas de lujo y obtienen miles de "likes". Aunque no se puede establecer un perfil homogéneo de los consumidores de este tipo de porno, este tipo de videos triunfan entre los jóvenes, que frente al agobio que muchos pueden sentir al ver lo difícil que es para ellos acceder a una vivienda, deciden dedicar su tiempo a ojear casas millonarias mucho más lejos de su alcance.

En cuanto al sexo, a pesar de estar cercano a la paridad, según Idealista son más los hombres que consumen porno inmobiliario (el 54% de los encuestados) que mujeres (46%). Aún así, el 36% reconoce compartir con su pareja sus hallazgos en este campo, mientras que el 15% afirma tener uno o varios grupos de WhatsApp para compartir este tipo de contenido.

Pilar Velasco, sobre los errores en los cribados de cáncer de mama en Andalucía: "La obligación del consejero es dar tranquilidad a las víctimas, no llamarlas mentirosas"

